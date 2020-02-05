Нобелевская лауреатка Алексиевич встала на сторону Польши в историческом споре с Россией
Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич считает, что в возникновении фашизма в Европе виноват Иосиф Сталин.
Об этом она заявила в интервью «Дойче Велле», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему не говорят о том, что в том, что фашизм стал возможен, виноват Сталин, его политика по отношению к Коминтерну, к левым западным интеллектуалам, которые поверили в альтернативный путь развития цивилизации. Была такая наивная вера в то время… И всю эту веру Сталин разгромил… Это же сталинские идеи были – освободить Европу и остаться там. Если б он ушел из Европы, это был бы совсем другой “Алеша”… (памятник русскому солдату в болгарском Пловдиве – ред.)», – рассуждает Алексиевич.
Она считает, что настоящий социализм построен в Западной Европе, а социализм в СССР – «это какая-то казарма, облитая кровью». По мнению успешной советской писательницы, в России и сейчас царит сталинизм.
«В Украине был ведь первый “майдан”, и у этих людей родилось новое поколение людей, способных на второй “майдан”, на третий “майдан”. В Украине вообще богатые демократические традиции, вспомнить хотя бы Запорожскую Сечь. В Беларуси этого нет, там такое молчаливое претерпевание. А в России сразу включается “сталинская машина”: механизм страха заставляет убежденно вставать на сторону сильных», – утверждает Алексиевич.
Напомним, ранее писательница сравнила Сербию с фашистской Германией.
Алексиевич известна своей поддержкой Украины в конфликте с Россией и осуждением «агрессивного мира Берии, Сталина, Путина и Шойгу».
Недавно она стала вице-президентом Международного ПЕН-клуба. Также белорусская писательница была включена в список из 50 ученых, философов и писателей, «которые изменили нашу жизнь», британского журнала Prospectmagazine.co.uk.
«Нельзя отрицать мужества и артистизма писательницы, которая причисляет Владимира Путина к своим оппонентам», – говорится в подписи под портретом Алексиевич.
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