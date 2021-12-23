Нобелевские связи не помогли Муратову проникнуть на пресс-конференцию Путина

23.12.2021  23:29 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия, СМИ, экстремизм


Лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова не пригласили на большую пресс-конференцию президента РФ.

Он решил напомнить об этом, попросив задать свой вопрос корреспондента либеральной радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова не пригласили на большую пресс-конференцию президента РФ. Он...

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Вопрос звучал так: «Владимир Владимирович, Вам лично известны имена заказчиков убийств Политковской и Немцова?».

«Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления. И соответствующие поручения, приказы были отданы всем правоохранительным и специальным службам. Известно, что за совершенные преступления люди сидят в тюрьме, и есть мнения, что они не заказчики, есть мнения, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это пока не известно. Но сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях. И некоторые из них в ходе задержания погибли», – ответил Путин.

Также президент отметил, что если за убийствами Политковской и Немцова стоят заказчики, о которых пока не известно следствию, то их будут искать.

«Теперь осталось посмотреть, как его поиски будут вестись. Посмотрим, к чему это приведет, вернемся попозже к этому вопросу: после ответа президента возобновится следствие по Немцову, возобновится следствие по Политковской или нет. Посмотрим на степень влияния президента на правоохранительные органы страны», – прокомментировал ответ президента Муратов в эфире все того же «Эха Москвы», видимо полагая, что общество все еще волнует эта тема.

Журналист Максим Шевченко считает, что не пригласив Муратова, Кремль отреагировал на его нобелевскую речь, в которой главред «Новой газеты» с упоением порочил Россию.

«Это позиция. Это тоже знак, который мы тоже должны расшифровать, как крайне негативное отношение к речи Муратова», – сказал Шевченко.

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