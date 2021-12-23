Нобелевские связи не помогли Муратову проникнуть на пресс-конференцию Путина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова не пригласили на большую пресс-конференцию президента РФ.

Он решил напомнить об этом, попросив задать свой вопрос корреспондента либеральной радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Вопрос звучал так: «Владимир Владимирович, Вам лично известны имена заказчиков убийств Политковской и Немцова?».

«Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления. И соответствующие поручения, приказы были отданы всем правоохранительным и специальным службам. Известно, что за совершенные преступления люди сидят в тюрьме, и есть мнения, что они не заказчики, есть мнения, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это пока не известно. Но сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях. И некоторые из них в ходе задержания погибли», – ответил Путин.

Также президент отметил, что если за убийствами Политковской и Немцова стоят заказчики, о которых пока не известно следствию, то их будут искать.

«Теперь осталось посмотреть, как его поиски будут вестись. Посмотрим, к чему это приведет, вернемся попозже к этому вопросу: после ответа президента возобновится следствие по Немцову, возобновится следствие по Политковской или нет. Посмотрим на степень влияния президента на правоохранительные органы страны», – прокомментировал ответ президента Муратов в эфире все того же «Эха Москвы», видимо полагая, что общество все еще волнует эта тема.

Журналист Максим Шевченко считает, что не пригласив Муратова, Кремль отреагировал на его нобелевскую речь, в которой главред «Новой газеты» с упоением порочил Россию.

«Это позиция. Это тоже знак, который мы тоже должны расшифровать, как крайне негативное отношение к речи Муратова», – сказал Шевченко.