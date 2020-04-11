11.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Д.Б., Медицина
Просмотров:

Нобелевский лауреат: Коронавирус распространяется из-за 5G




Пятое поколение мобильной связи – китайский стандарт 5G – может быть настоящей причиной распространения коронавируса в мире.

Об этом в интервью белорусской службе «Радио Свобода» заявила лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нужно еще понять до конца, что это – действительно ли грипп, или уже 5G влияет на иммунную систему человека. По-моему, у ученых нет окончательного убеждения. Происходят какие-то сложные процессы дальнейшего технологического развития – здесь и влияние человека на атмосферу, и новая технологии, и неспособность человека как биологического существа выдержать все это. И сегодня мы с этим столкнулись», – сказала Алексиевич.

Писательница заявила, что передаст 1000 евро на помощь пожилым белорусам.

«Я также хотела бы найти какой-то фонд защиты животных и также дать им тысячу евро для того, чтобы помочь животным, которые сейчас также находятся в тяжелом состоянии», – добавила Алексиевич.

Ранее Алексиевич, известная своими русофобскими взглядами, высказывалась только по вопросам истории и политики. Так, она утверждала, что фашизм возник в Европе по вине Иосифа Сталина. По мнению нобелевской лауреатки, белорусские полицаи, сотрудничавшие с фашистами, были обычными сельскими парнями, всю войну просидевшими в своих деревнях, зато советские партизаны – жестокими убийцами и насильниками.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть