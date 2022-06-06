Нобелевский лауреат Муратов продаст медаль ради Украины

06.06.2022  16:00 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Российский либерал, лауреат Нобелевской премии мира и главред иноагента «Новая газета» Дмитрий Муратов решил продать свою медаль и перевести деньги на помощь Украине.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Российский либерал, лауреат Нобелевской премии мира и главред иноагента «Новая газета» Дмитрий Муратов решил...

Муратов назвал «преступлением» спецоперацию ВС РФ на Украине.

«То, что творит моя страна с Украиной – это историческое преступление, где вопросы личного благосостояния или личной обустроенности вообще не имеют ни х…ра никакого значения… То, что мы творим, – это моя страна, это огромное, историческое, страшное преступление. И личная судьба каждого не имеет никакого значения… Мы сломали будущее целой нации. Кстати говоря, и одной, и второй», – сказал Муратов.

Также он подчеркнул, что вырученные с продажи деньги отправит на помощь украинским беженцам:

«20 июня будет продана Нобелевская медаль. Какая, на х…р, может быть у меня медаль мира после Мариуполя?.. Я эту медаль продам и не откуплюсь этим ни капли от исторической вины моей страны перед Украиной. Я просто хочу что-то сделать. Пусть каждый что-то сделает».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть