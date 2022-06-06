Нобелевский лауреат Муратов продаст медаль ради Украины

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Новости Украины

Российский либерал, лауреат Нобелевской премии мира и главред иноагента «Новая газета» Дмитрий Муратов решил продать свою медаль и перевести деньги на помощь Украине.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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Муратов назвал «преступлением» спецоперацию ВС РФ на Украине.

«То, что творит моя страна с Украиной – это историческое преступление, где вопросы личного благосостояния или личной обустроенности вообще не имеют ни х…ра никакого значения… То, что мы творим, – это моя страна, это огромное, историческое, страшное преступление. И личная судьба каждого не имеет никакого значения… Мы сломали будущее целой нации. Кстати говоря, и одной, и второй», – сказал Муратов.

Также он подчеркнул, что вырученные с продажи деньги отправит на помощь украинским беженцам:

«20 июня будет продана Нобелевская медаль. Какая, на х…р, может быть у меня медаль мира после Мариуполя?.. Я эту медаль продам и не откуплюсь этим ни капли от исторической вины моей страны перед Украиной. Я просто хочу что-то сделать. Пусть каждый что-то сделает».