Нобелевский лауреат просит помочь материально «жертвам перестройки»

08.10.2019, Москва, Елена Острякова

Нобелевская лауреатка и русофобка белорусская писательница Светлана Алексиевич, высказалась за то, чтобы в России были введены льготы для «жертв перестройки» и граждан, переживших 1990-е годы.

Об этом она заявила в интервью «URA.RU», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я про 90-е много всего знаю, у меня есть на эту тему книга «Время секонд-хэнд», там хорошо описаны те годы и все их тяготы. Поэтому, я считаю, что, конечно, было бы хорошо, если бы государство как-то помогло людям, которые пережили то непростое время», — сказала Алексиевич.

Алексиевич известна своей поддержкой Украины в конфликте с Россией и осуждением «агрессивного мира Берии, Сталина, Путина и Шойгу». Недавно она стала вице-президентом Международного ПЕН-клуба. Также белорусская писательница была включена в список из 50 ученых, философов и писателей, «которые изменили нашу жизнь», британского журнала Prospectmagazine.co.uk.

«Нельзя отрицать мужества и артистизма писательницы, которая причисляет Владимира Путина к своим оппонентам», – говорится в подписи под портретом Алексиевич.

Выделить категорию «жертвы перестройки» и наделить соответствующих людей льготами предложил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, депутат от ЛДПР Борис Чернышов.