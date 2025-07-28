Ночью атаковано гнездо НАТО на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минувшей ночь ВС РФ нанесли очередной комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Судя по карте украинских мониторов, главными целями стали Киев, Кировоград и Староконстантинов (Хмельницкая область, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Столичный мэр Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе пострадал многоэтажный дом, «где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи».

Куда именно было был прилет, он не сообщает, но в Дарницком районе еще с советских времен расположено множество предприятий.

Командование воздушных сил ВСУ сообщает, что цели были скоростные и фиксировался взлетом самолетов МиГ-21К, носителей сверхзвуковых «Кинжалов».

В Староконстантинове, напомним, расположен военный аэродром, по которому удар наносился уже в который раз.

«Надо же, какова живучесть аэродрома, который там расположен, никак мы его не выведем из игры полностью. Я знаю этот авиагородок, бывал в нем, и друзья там служили. Кто ж предполагал, что он превратиться в лучшее гнездо НАТО на Украине. Впрочем, может и не было задач «рыхлить» тротилом ВВП и рулёжки, может мы били по какому-то грузу, который там накопился. Ударить вовремя – это и есть искусство войны», – пишет военкор Александр Сладков.

Без подробностей местные власти отчитались о прилетах в Кировограде.

«Продолжается ликвидация пожара после ночной атаки противника. Локации обследуют соответствующие службы. По предварительной информации – погибшие и травмированные отсутствуют. Взрывной волной повреждено помещение областной филармонии», – проинформировал кировоградский гауляйтер Андрей Райкович.

По словам одного из координаторов пророссийского подполья Украины Сергея Лебедева, ВС РФ продолжают тактику «ударов вглубь» по центру и западу Украины с акцентом на логистику, ремонтные мощности и аэродромную инфраструктуру.