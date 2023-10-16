Ночь нанесен удар по украинскому военному аэродрому

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Ночью российская армия атаковала Полтавскую область, в частности Миргород, где находится военный аэродром.

Так, глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщил, что атака была комбинированной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ночью враг атаковал Полтавщину ракетами и БПЛА. В Миргородском районе были слышны звуки взрывов. К счастью, попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов», – утверждает чиновник.

Впрочем, с российской стороны другая информация.

«Мощный удар по авиабазе в Миргороде. Несколько прилетов, на аэродроме отмечались вторичные детонации», – сообщает военный обозреватель Борис Рожин.