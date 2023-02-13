«Ночь простоять и день продержаться»: НАТО ударит всем, кроме ядерного оружия

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России нужно быть готовой к тому, что НАТО использует все свои вооружения, за исключением ядерного оружия, в конфликте на Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил экс-глава управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента России, историк Модест Колеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Колерова, западные истребители, которые выпрашивает Киев, также будут поставлены в украинские войска:

«Ну и что, нам же надо на чем-то тренироваться… я думаю, что наши военные уже все поняли и готовятся к этому».

Колеров уверен, что запасы стран Запада иссякают, но и России нужно честно проверить все свои системы вооружения:

«Эта война – это нам повод проверить все. И не паниковать, если вдруг у нас не туда пацан попал чем-то. Ну ладно, научится, в следующий раз попадет. Это неизбежно. Полноценное неядерное втягивание всего военного потенциала НАТО в войну на Украине неизбежно… Картонный слон оказался картонным, и ничего, кроме ядерного оружия и передовых ракетных систем, у них нет. Нам, как Мальчиш-Кибальчиш говорил, «ночь простоять и день продержаться». Да, это большая историческая ночь, да, это большой исторический день, но мы будем живы».

При этом, Россия, по его мнению, не будет атаковать аэродромы Польши, где могут размещаться переданные Украине истребители: «Нет, это территория НАТО».