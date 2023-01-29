Ночная атака на Иран. Союзника России бьют дронами после провала местного Майдана

Иран подвергся ночной атаке дронов в центральной и северной части страны. Объектами нападения стали предприятия военно-промышленного комплекса, а сам инцидент произошёл в 23:30 по местному времени, вызвав пожары и сирены воздушной тревоги во многих регионах республики.

Иранские информационные агентства подтвердили факт нападения в городе Исфахан на заводе по производству боеприпасов и дали некоторые подробности случившегося. Вот что написало государственное агентство IRNA со ссылкой на Министерство обороны:

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«Вечером в субботу была проведена неудачная атака с применением мини-дронов на один из военных объектов Министерства обороны. К счастью, благодаря мерам защиты, один из дронов был сбит комплексом ПВО и два других аппарата были перехвачены военными и взорваны».

По официальной информации жертв удалось избежать, а в итоге нападения были причинены «незначительные повреждения», так как взрывом была повреждена лишь кровля производственного цеха.

Что интересно, власти пока не сообщают, чьи эти были дроны, чтобы определить, кто стоит за актом подобной агрессии. Ведь сразу же после диверсии были приведены в боевую готовность подразделения КСИР и армейские части.

По данным другого агентства Tasnim этой же ночью произошёл взрыв и серьезное возгорание на предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр вблизи Тебриза, расположенного как раз в северо-западной части страны, недалеко от азербайджанской границы. Там пожаром были охвачены огромные промышленные ёмкости, где хранилось топливо. Там также не сообщается о жертвах и пока не было подтверждено, что два этих случая связаны друг с другом.



Что интересно, это же агентство Tasnim утверждает, отталкиваясь от информации в силовых органах, что «в результате взрыва на заводе по производству боеприпасов в Исфахане погибли, по меньшей мере, два человека».

Помимо этого, телеканал Al Arabiya, базирующийся в ОАЭ, сообщил, что взрывы и возгорания имели место еще и в городе Решт, а также в самом Тегеране, но официальные иранские СМИ и ведомства данную информацию не подтвердили, но и не опровергали.

Ситуация усугубляется еще и тем, что буквально за считанные часы до атаки на северо-западе Ирана случилось землетрясение магнитудой 5,9. В результате природного катаклизма имеются крупные разрушения, три человека погибли и еще около пятисот местных жителей пострадало.

Это и объясняет ту нервозность, с которой данные атаки дронов комментировались в социальных сетях, так как нападавшие рассчитывали на возбуждение паники и распространение противоречивых слухов.

В свою очередь британское издание The Guardian также утверждает о серии атак и последовавших взрывах именно на северо-западе Ирана, при этом указывая на израильский след в данных событиях.

«За последние несколько лет произошел ряд взрывов и пожаров вокруг иранских военных, ядерных и промышленных объектов. В июле Иран заявил, что арестовал диверсионную группу, состоящую из курдских боевиков, работающих на Израиль, которые планировали взорвать «чувствительный» центр оборонной промышленности в Исфахане. Израиль уже давно угрожает военными действиями против Ирана, если непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном не смогут спасти ядерный пакт 2015 года. Израиль заявляет, что Иран стремится разработать ядерное оружие. Тегеран это отрицает», – отмечают английские журналисты.

С этими их высказываниями можно вполне согласиться, так как буквально за считанные часы до нападения по сообщению израильского издания The Times of Israel Биньямин Нетаньяху громогласно заявил в ответ на теракты со стороны палестинцев, что «мы приняли решение о нескольких немедленных шагах, которые начнутся сегодня ночью».

Вполне вероятно, что такие шаги и выразились в виде атак дронов по объектам в Иране, о чём свидетельствуют восторженные отклики в израильской прессе.

Так, издание The Jerusalem Post говорит о больших разрушениях в результате успешного нападения и при этом опровергает сообщения иранских информагенств о незначительном ущербе и провале операции.

«Несмотря на иранские заявления, атака беспилотников на Иран в Исфахане была огромным успехом, согласно обобщенным данным западных разведывательных источников и иностранных источников. На объекте было четыре взрыва, которые можно даже засвидетельствовать в социальных сетях, против объекта, разрабатывающего современное оружие, и ущерб выходит далеко за рамки «незначительного повреждения крыши», о котором заявляет Исламская Республика и о котором она ложно заявляла ранее, а также в других инцидентах в последние годы», – утверждают в издании.

Официальный Израиль молчит, но большинство западных и иранских источников приписывают Моссаду аналогичные успешные атаки на иранский ядерный объект в Натанзе в июле 2020 года, другой ядерный объект в Натанзе в апреле 2021 года, еще один ядерный объект в Карадже в июне 2021 года и уничтожение около 120 или более иранских беспилотников в феврале 2022 года.

То, что за акцией стоит Израиль, может косвенно говорить и посещении Тель-Авива главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом, который с 27 января находится там и ведёт переговоры со своими коллегами из Моссада и правительственными чиновниками. Не исключено, что это совместная скоординированная акция, направленная именно на уничтожение складов и заводов по производству вооружений, так как буквально за две недели до этого в израильских социальных сетях появились спутниковые снимки территории предприятия в Исфахане, который подвергся атаке.

В подтверждение тому, что за атаками стоят американцы Al Arabiya опубликовала последний материал, где ссылаясь на свои источники, указывает:

«В ударе беспилотника по Ирану участвовали ВВС США и еще одна страна. Источники добавили, что удар был нацелен на запасы баллистических ракет, отметив, что Ирану были переданы сообщения о том, что места производства баллистических ракет не будут разрешены».

Возможно это очередной сигнал, и атака, предпринятая именно по ВПК исламской республики, преследует цель принудить Тегеран прекратить дальнейшее военное сотрудничество с Россией и ослабить одновременно нажим на соседний Азербайджан, который становится сейчас плацдармом НАТО в Закавказье и Прикаспийском регионе.

Этим также демонстрируется уязвимость стратегического транспортного маршрута Север – Юг, который хочет запустить Россия, – так как показывается, что нападению БПЛА теперь может подвергнуться и логистическая инфраструктура. Вашингтон и Тель-Авив этим как бы говорят – «смотрите, ваши заводы и пути находятся в зоне нашего поражения в результате следующих более массированных атак».

Примечательно, но российский военный корреспондент Семён Пегов (ранее работавший в Карабахе на армянской стороне) сегодня заявил, что БПЛА, совершившие нападение, взлетели с территории Азербайджана, и об этом говорит тот факт, что ударам подвергались цели исключительно в западной части исламской республики. Подтверждений пока этому нет, но иранская сторона уже обвиняла ранее Баку, что с её территории Израиль осуществляет свои диверсии.

В ситуации продолжающейся эскалации США и Израиль действительно могут втянуть руководство Азербайджана в противостояние с Ираном, создав для него новый северный фронт. Поэтому нынешнее событие надо воспринимать со всей серьезностью и как очередной этап прямых атак на Тегеран в ситуации, когда попытки осуществления цветной революции провалились.