Ночной удар по Киеву: местные власти отчитываются о разрушениях

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Российская армия продолжает методично наносить удары по объектам на территории Украины.

Очередная атака, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», прошла сегодня ночью.

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Больше всего достается Киеву, который с начала мая привыкает к «Гераням» и ракетам.

Как сообщили в местной горадминистрации, минувшей ночью силы ПВО сбили порядка 20 дронов. Уже традиционно, из-за расположенных в черте города систем страдают гражданские лица и инфраструктура.

Так, известно о повреждении многоэтажки в Голосеевском районе, из-за чего погибла местная жительница.

«Из-за падения обломков зафиксированы повреждения зданий и автомобилей в разных районах города», – сообщили в КГГА.

Автор телеграм-канала «Рыбарь», военный обозреватель Михаил Звинчук сообщает о том, одной из целей ночной атаки стал аэропорт Жуляны, где находятся украинские ЗРК Patriot.

Кроме Киева известно об ударах ВС РФ по объектам в Николаевской и Житомирской областях.

«В Житомире во время ночной атаки зафиксировано попадание, есть разрушение. Детали будут впоследствии», – сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

На утро сирены воздушной тревоги вновь заревели в Киеве, а также центральных и южных областях. Местные паблики сообщают об ударах дронами по Никополю Днепропетровской области.

При этом, командование ВС ВСУ заявляет, что силы ПВО сбили 29 из 31 БПЛА на подступах к столице.