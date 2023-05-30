Ночной удар по Киеву: местные власти отчитываются о разрушениях

Анатолий Лапин.  
30.05.2023 08:44
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Украина


Российская армия продолжает методично наносить удары по объектам на территории Украины.

Очередная атака, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», прошла сегодня ночью.

Российская армия продолжает методично наносить удары по объектам на территории Украины. Очередная атака, как...

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Больше всего достается Киеву, который с начала мая привыкает к «Гераням» и ракетам.

Как сообщили в местной горадминистрации, минувшей ночью силы ПВО сбили порядка 20 дронов. Уже традиционно, из-за расположенных в черте города систем страдают гражданские лица и инфраструктура.

Так, известно о повреждении многоэтажки в Голосеевском районе, из-за чего погибла местная жительница.

«Из-за падения обломков зафиксированы повреждения зданий и автомобилей в разных районах города», – сообщили в КГГА.

Автор телеграм-канала «Рыбарь», военный обозреватель Михаил Звинчук сообщает о том, одной из целей ночной атаки стал аэропорт Жуляны, где находятся украинские ЗРК Patriot.

Кроме Киева известно об ударах ВС РФ по объектам в Николаевской и Житомирской областях.

«В Житомире во время ночной атаки зафиксировано попадание, есть разрушение. Детали будут впоследствии», – сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

На утро сирены воздушной тревоги вновь заревели в Киеве, а также центральных и южных областях. Местные паблики сообщают об ударах дронами по Никополю Днепропетровской области.

При этом, командование ВС ВСУ заявляет, что силы ПВО сбили 29 из 31 БПЛА на подступах к столице.

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