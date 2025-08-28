Ночной удар по Украине: пылает Киев, поражены железнодорожные узлы

28.08.2025
Украина подверглась мощной атаке со стороны России. ВС РФ сначала задействовали ударные дроны, затем в ход пошли ракеты.

Одной из приоритетных целей стала украинская столица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщается о прилетах в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах столицы.

Киевские гауляйтеры делают упор на пострадавших жилых домах и мирных жителях (заявляется о десятках погибших и раненых). В то же время, судя по выложенным в сеть роликам, поражен ряд важных инфраструктурных объектов, что подтверждает густой черный дым.

Командование Воздушных сил ВСУ пока не отчиталось о количестве запущенных Россией ракет и дронов, но в украинских источниках удар называют одним из наиболее масштабных.

«Около восьми (+/-) баллистических ракет атаковали Киев в три волны. Штуки три из них сбили неподалеку, как другие не знаю, там трудно было отличить урон от попадания. Сейчас заходят шахеды пачками + готовятся пуски кинжалов», – написал ночью киевский военный журналист-русофоб Богдан Мирошников.

Атаке подверглась и железнодорожная инфраструктура.

«Из-за массированной вражеской атаки и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области ряд поездов будет курсировать с задержками», – сообщает «Укрзализныця».

Признается «повреждения инфраструктуры железнодорожного узла в Казатине».

Пока полную картину сложить затруднительно, тем более что атака, по крайней мере дронами, продолжается.

