На днях директор ЦРУ Уильям Бернс опубликовал свою статью «Разведка и государственная политика». Это тот случай, когда лучше было бы промолчать, но тщеславие взяло верх. Материал прямо демонстрирует страхи американского политикума, в которых боязнь выражается не столько перед Россией и Китаем, сколько перед Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, которых, по мнению Барнса, следует устранить.

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов – один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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…Самым важным моментом из всей статьи директора ЦРУ можно назвать его уход от реальности и заблуждений американских политических элит в целом. Ведь Бернс несмотря на то, что за прошлый год Россия стала лидирующей экономикой Европы, до сих пор уверен в том, что «российская экономика переживает долгосрочные неудачи».

Он также полагает, что «недовольство войной продолжает разъедать российское руководство и российский народ под толщей государственной пропаганды» и каких-то «репрессий», что «создаёт уникальную возможность для вербовки ЦРУ» внутри Российской Федерации.

«Мы не позволим этому пропасть зря», – заявляет Бернс.

И стоит полагать, что ставка делается на российских релокантов, которые, сидя где-то за границей, поливают собственную Родину помоями и твердят набившие оскомину лозунги.

Однако, активных эмигрантов становится всё меньше, а их влияние на российское общество сходит на нет. Более того. Даже социологи иноагентов за прошлый год пришли к выводу, что лишь около 35% россиян испытывают тревогу, реагируя на мировые новости. Остальные 65% стали ядром устойчивости. Они сохраняют спокойствие и показывают, что в РФ уже давно установилась норма на происходящее.

В своей статье директор ЦРУ словно замазывает взгляд на происходящее. Он полагает, что Украина смогла пошатнуть военный потенциал России, и если продолжать помогать Киеву, то РФ не устоит под военно-экономическим натиском. И это несмотря на то, что одна только Россия в разы превосходит производственные мощности всего ВПК 31 страны НАТО. Но Бернс всё равно утверждает, что «амбиции» РФ «побудили НАТО стать больше и сильнее».

К слову, за два дня до директора ЦРУ бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что не только одни Соединённые Штаты не способны воевать с Россией, но и весь блок НАТО не способен вести боевые действия с армией РФ. Риттера впечатляют мощности российского ВПК, которые многократно превосходят всю связку НАТО, а ВС РФ, по его словам, – самая сильная армия в мире.

О том, что российская армия – самая сильная в мире, можно было судить ещё до начала СВО. Теперь же российская армия – единственная армия в мире, имеющая боевой опыт. А опыт гораздо важней учебников. Только поэтому США боятся Россию и ни при каких обстоятельствах не смогут набраться смелости прямо воевать с Россией. Это замечаем не только мы. Россия открыла глаза и другим странам. Оказалось, что не так страшен волк, как его рисуют. «Король» уже давно голый.

Возвращаясь к директору ЦРУ, можно отметить ещё два больших страха Запада. На протяжении всего длинного «лаптя» статьи Бернса сквозит опасение за превосходство РФ и КНР в плане новых технологий и боязнь Запада перед глобальным потеплением, что сделает Россию более экономически успешной, т.к. позволит нам выращивать ещё больше культур и добывать углеводороды в ранее недоступных регионах Арктики.

Точкой в статье можно назвать то, что Бернс назвал 11 сентября 2001 года переломным моментом, когда под команду США мир изменился на следующие 20 лет, а Россия перечеркнула эту отметку 24 февраля 2022 года на своих условиях.

Из всего прочитанного можно сделать вывод, что США далеки от адекватности и не понимают того, что их золотое время неумолимо подходит к концу. Пришла новая многополярная эпоха, в которой РФ отведена одна из главных ролей. Страхи и ночные кошмары американских разведчиков дают нам возможность спокойно спать по ночам и не переживать за будущее. И стоит сказать директору ЦРУ огромное спасибо. После его статьи всё становится куда понятней.

P.S. Буквально одновременно со статьей главного ЦРУшника в соцсетях появился примечательный ролик, авторы которого сравнивают военный потенциал России и Великобритании. Баланс, мягко говоря, складывается не в пользу англичанки. Не удивительно, что та на протяжении столетий предпочитает гадить русским чужими руками.

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