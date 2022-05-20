Ночью 25 украинских десантников подняли белый флаг

Украинские военнослужащие из наиболее боеспособных частей продолжают сдаваться в плен.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает военкор Евгений Поддубный, работающей.

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«В ДНР двадцать военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ добровольно сложили оружие и сдались в плен», – написал Поддубный в своем телеграм-канале.

Позже он добавил, что в течение ночи в плен сдались еще пятеро военнослужащих из этой же бригады.

«Пленные рассказали, что командование в последнее время использовало их в качестве обычной пехоты, которой была поставлена задача «находиться в окопах и пытаться сдерживать наступление».

В окопах, откуда украинские десантники и сдавались, погибло не менее трех десятков их сослуживцев, которые не смогли противостоять ударам артиллерии и бронетехники, а затем столкнулись со штурмовым подразделением спецназа союзных сил ДНР и РФ. Оставшиеся в живых от дальнейшего сопротивления отказались и подняли белый флаг», – рассказал военкор.