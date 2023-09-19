Ночью атакованы Львов, Харьков и Кривой Рог
Сегодня ночью Россия нанесла очередной удар по объектам на территории Украины.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают представители киевского режима на местах.
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«Ночью взрыв прогремел в Кривом Роге. Из-за попадания занялось многоэтажное здание. Пожар был потушен», – написал в своем паблике руководитель Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак.
По словам главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, атаковали Украину беспилотниками и крылатыми ракетами. Кроме того, он добавил, что все ограничения на водоснабжения с сегодняшнего дня сняты.
Попала под удар и Западная Украины. В 4 утра глава области Максим Козицкий призвал львовян прятаться.
«В части Львова громко. Не называем локаций. Ничего не фотографируем и не снимаем! Информационная тишина!», – потребовал чиновник через полчаса.
По его словам, в воздушное пространство области зашли ударные БПЛА. Еще через полчаса он снова сообщил, что во Львове «было громко».
«В результате одной из сегодняшних атак по Львову начался пожар на промышленном складе. К настоящему моменту из-под завалов достали одну женщину. Она травмирована. На складах значительный пожар. На месте работают все профильные службы. Воздушная тревога продолжается! Опасность новых атак остается!», – уточни Козицкий.
Подтвердил пожар на промышленном складе львовский мэр Андрей Садовой.
«Внимание! Движение транспорта по ул. Городоцкой от перекрестка с ул. Патона к кольцу в обе стороны перекрыто. Здесь работает спецтехника и все подходящие службы. По возможности обходите этот участок дороги», – в свою очередь сообщает тг-канал Львовского горсовета.
Кроме того, к исходу вчерашнего дня был нанесен удар по Харькову.
«Харьков снова под обстрелом российских ракет. По предварительной информации, под ударом центральная часть города… Есть информация о попадании в производственную зону Холодногорского района города», – сообщил мэр города Игорь Терехов.
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