Ночью российские дроны и ракеты успешно атаковали несколько областей Украины

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Сегодня ночью российские ракеты и беспилотники нанесли удар по Украине. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили Воздушные силы ВСУ.

«В ночь на 13 августа 2024 года враг атаковал 2 баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 из Воронежской области и 38 ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Приморско-Ахтарск, Курск. В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЕБ Воздушных Сил сбито 30 вражеских БПЛА в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях», – говорится в сообщении.

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Как видим, восемь БПЛА смогли прорваться через ПВО, о поражении ракет и вовсе ничего не сказано.

Украинские мониторинговые ресурсы проинформировали о серии взрывов в Винницкой области. Кроме того, взрывы были зафиксированы в Кировоградской, Черниговской и Николаевской областях.

«Были несколько атак вражеских беспилотников. Гражданская инфраструктура. Предварительно без пострадавших. Соответствующие службы устраняют последствия», – признал поражение одного из объектов глава Черниговской администрации Вячеслав Чаус.

Он уточнил, что удар пришелся по городу Бахмач.