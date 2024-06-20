Ночью российские ракеты и дроны поразили энергообъекты в четырех областях Украины

Игорь Шкапа.  
20.06.2024 08:44
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Сегодня ночью российские ракеты и дроны в очередной раз атаковали тыловые регионы Украины. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, было задействовано «9 ракет разных типов и 27 ударных БпЛА».

«Атакованы объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара – Восток Украины, в частности, Днепропетровщина», – информируют ВС ВСУ.

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Сегодня ночью российские ракеты и дроны в очередной раз атаковали тыловые регионы Украины. Как...

По украинским данным, четыре ракеты сбить не удалось. Несмотря на то, заявляется об уничтожении всех дронов, глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов написал, что «поврежден объект критической инфраструктуры».


«Пострадавших нет. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий», – добавил он.

«Укрэнерго» признает, что повреждения получили несколько объектов.

«Сегодня ночью российские БПЛП нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины. Повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях. Последствия уточняются», – сообщает «Украэнерго».

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