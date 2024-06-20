Ночью российские ракеты и дроны поразили энергообъекты в четырех областях Украины

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Сегодня ночью российские ракеты и дроны в очередной раз атаковали тыловые регионы Украины. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, было задействовано «9 ракет разных типов и 27 ударных БпЛА».

«Атакованы объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара – Восток Украины, в частности, Днепропетровщина», – информируют ВС ВСУ.

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По украинским данным, четыре ракеты сбить не удалось. Несмотря на то, заявляется об уничтожении всех дронов, глава Винницкой обладминистрации Сергей Борзов написал, что «поврежден объект критической инфраструктуры».

«Пострадавших нет. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий», – добавил он.

«Укрэнерго» признает, что повреждения получили несколько объектов.

«Сегодня ночью российские БПЛП нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины. Повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях. Последствия уточняются», – сообщает «Украэнерго».