Ночью российские ракеты и дроны успешно прорвали украинскую ПВО

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Сегодня ночью ВС РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по тыловым объектам на территории Украины.

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, в ходе атаки со стороны РФ были задействованы три баллистические ракеты наземного базирования «Искандер-М», одна крылатая ракета «Искандер-К», 16 ударных БПЛА типа «Shahed» и один дрон неустановленного типа.

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«Атаковано Харьковщину, Полтавщину, Сумщину, Черниговщину и Киевщину. В результате противовоздушного боя подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных сил сбили 13 воздушных целей: 12 ударных БпЛА «Shahed – 131/136»; 1 БпЛА неустановленного типа», – говорится в сообщении со ссылкой на командующего ВС ВСУ Николая Олещука.

Как видим, украинская сторона признает, что не смогла сбить ни одной ракеты и поразила лишь 13 из 17 беспилотников. В реальности показатель сбитых дронов может быть еще меньше, учитывая склонность к пропагандисткой гиперболизации ВСУ своих успехов.

В Сумской области, информирует областная администрация, дрон поразил объект энергетической инфраструктуры в Конотопском районе. Власти Черниговской области тоже подтвердили поражение в объект энергетической инфраструктуры.

Признал попадание и гауляйтер Полтавской области Филипп Пронин.

«В Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура. Возник пожар, спасатели уже его ликвидировали. В Полтавском районе без электроснабжения 16 населенных пунктов: почти 3,8 тыс. потребителей, без водоснабжения – около 700», – проинформировал Пронин.

Не исключено, что в Миргородском районе удар наносился по военному аэродрому, который уже неоднократно поражался ВС РФ.