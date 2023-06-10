Ночью российские ракеты поразили два аэродрома ВСУ. Украинская ПВО – жилой дом

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Минувшей ночью российская армия нанесла комбинированный удар по объектам на территории Украины.

Так, в Полтавской области был поражен военный аэродром, о чем сообщил начальник областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Во время ночной атаки в районе военного аэродрома Миргород враг применил баллистические и крылатые ракеты типа Искандер, а также ударные дроны иранского производства. Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно без жертв. Пожар частично локализован пожарными расчетами бригады и ГСЧС. Проводят мероприятия по ликвидации последствий обстрелов и перевозки техники в безопасные места дислокации. В результате работы противовоздушной обороны, после падения обломков повреждены 8 частных зданий и 4 частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет», – написал Лунин в своем тг-канале.

Его харьковский коллега Олег Синегубов рассказал, что территорию Богодуховского и Купянского районов атаковали 10 БПЛА.

Он сообщил, что есть погибший и раненый.

Кроме того, ночью наносились удары по Одессе, где пострадал жилой дом.

Паблик «Типичная Одесса» фиксирующий прилеты и работу ПВО пишет:

«Еще раз, друзья, это был запуск ПВО, который видели половина города. И именно ракета ПВО прилетела в дом как мы видим по видео, выложенном выше».

Кроме того, указывается, что взрывы были слышны за городом.

«Кстати, также сегодня ночью наши БПЛА и КР успешно поразили цели и на аэродроме «Школьный» под Одессой. Так что это системный удар. Судя по всему, наши сейчас пытаются поразить носители и склады с британскими КР, которые приносят нам массу проблем», – пишет военный обозреватель Юрий Подоляка.

При этом в Воздушных силах ВСУ признали, что не смогли перехватить все ракеты и дроны.

«Ночью 10 июня враг нанес удар по одному из оперативных аэродромов в Полтавской области баллистическими и крылатыми ракетами типа «Искандер», а также ударными БПЛА иранского производства. Также атакована Одесская и Харьковская область крылатыми ракетами наземного базирования и ударными дронами соответственно. Всего по объектам критической инфраструктуры и военным объектам с северного и южного направлений выпущено восемь ракет наземного базирования разных типов и 35 ударных БПЛА иранского производства «Shahed-136/131» – из района восточного побережья Азовского моря. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований «Восток», «Центр» и «Юг», во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены две крылатые ракеты (тип уточняется) и 20 ударных дронов «Shahed-136 /131», – сообщили ВС ВСУ в своем тг-канале.

Таким образом, по утверждению украинской стороны, своих целей достигли шесть (из восьми) ракет и 15 (из 35) дронов.