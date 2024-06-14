Ночью российские ракеты прорвали украинскую ПВО

Российская армия ночью нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по объектам в украинском тылу.

По данным украинской стороны, половину ракет сбить не удалось, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всего враг применил 31 средство воздушного нападения – 14 ракет воздушного, наземного базирования и 17 ударных БпЛА, а именно: 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл. – РФ); 3 баллистических ракеты «Искандер-М» (пуски из Крыма и Краснодарского края – РФ); 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал» (из воздушного пространства Тамбовской обл. – РФ); 17 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» (район пусков – Ейск – РФ).

К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 24 воздушных цели: 7 крылатых ракет Х-101/Х-555; 17 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136», – отчитались Воздушные силы ВСУ.