«Ночью стало опасней, чем днем»: ВСУ жалуются на новые российские дроны с ИИ

Российская армия начала применять новый вид беспилотников, устойчивых к РЭБ и способных действовать даже ночь.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил военнослужащий ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всегда можно найти то, что является весомым аргументом на этот период воны, который может сыграть достаточно большую роль. На данный момент это дроны. А к ним нужны ещё средства РЭБ.

И вообще, все исходящие из этого системы поражения беспилотников, потому что они не все РЭБ давятся», – сказал «Историк».