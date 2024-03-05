«Ночью стало опасней, чем днем»: ВСУ жалуются на новые российские дроны с ИИ
Российская армия начала применять новый вид беспилотников, устойчивых к РЭБ и способных действовать даже ночь.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил военнослужащий ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Всегда можно найти то, что является весомым аргументом на этот период воны, который может сыграть достаточно большую роль. На данный момент это дроны. А к ним нужны ещё средства РЭБ.
И вообще, все исходящие из этого системы поражения беспилотников, потому что они не все РЭБ давятся», – сказал «Историк».
«Особенно сейчас кацапы выходят на уровень искусственного интеллекта и механического зрения у беспилотников. Если раньше ночь была временем эвакуации, ротации и пополнения личного состава, то сейчас ночью иногда даже опасней, чем днём», – добавил ВСУшник.
Спасибо!
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