Ночью украинский дрон поразил российскую нефтебазу

Олег Кравцов.  
15.02.2024 08:52
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Энергетика


Киевский режим продолжает наносить удары по российским энергетическим объетам.

Так, в это раз пострадала нефтебаза на территории Курской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский режим продолжает наносить удары по российским энергетическим объетам. Так, в это раз пострадала...

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Сразу после полуночи тг-канал «Типичный Курсск» сообщил, что в Курском районе горит резервуар нефтебазы, отметив, что причина неизвестна.

«Российский Курск не спит. Там внезапно загорелась нефтебаза», – порадовался военкор антироссийского пропагандистского телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко.

Через полчаса губернатор региона написал, что причиной стал украинский дрон.

«В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие», – призвал Старовойт.

Стоит отметить, что, несмотря на запреты, в российских пабликах, появились снимки и видео пожара.

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