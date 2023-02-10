Ночью Украину накрыли беспилотники. Днем ожидается ракетный залп

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Вчерашним вечером и сегодня ночью украинские объекты вновь посетили российские беспилотники.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», удары были нанесены в Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Николаеве.

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По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, атака накануне была самой сильной за все время.

«За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов – это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения. Чудовища коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры», – пожаловался запорожский чиновник.

Подтверждает удары и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов:

«Нанесли удары по критической инфраструктуре. Зафиксировано около 10 взрывов. В некоторых районах перебои с электроэнергией».

«Ночью враг в очередной раз атаковал нашу страну «Шахидами». Около 04:00 утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района», – сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак похвастался, что ПВО сбило все беспилотники, но не устояло против российских ракет:

«Враг не успокоился и на Днепропетровщину полетели ракеты. В Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения».

Успех нынешних ударов, которые достигли своих целей, объясняют американские журналисты из CNN. По их мнению, Иран модернизировал свои беспилотники, которые передал России.

«Боеголовки, длина которых составляет чуть менее двух футов, были наспех модифицированы с помощью плохо подогнанных слоев из десятков мелких металлических осколков, которые при ударе разлетаются по большому радиусу. В дополнение к фрагментам, по окружности боеголовки также находятся 18 меньших «зарядов», которые при расплавлении взрывом могут пробивать броню и создавать своего рода «360-градусный» взрывной эффект. Накопление этих элементов, по сути, увеличивает способность боеголовки уничтожать такие цели, как электростанции, распределительные сети, линии электропередачи и большие трансформаторы большой мощности. Они также значительно усложняют ремонтные работы», – отмечает СNN.

Сегодня на Украине снова ожидают ракетные удары. ДТЭК сообщила, что из-за угрозы атаки ввели экстренные отключения света. Известно, что в Белоруссии в воздух поднялись истребитель МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а в Черное море вышли ракетоносцы «Калибра».

«До 20 ракет ждем. Пока не видно», – написал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.