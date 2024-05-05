«Нога словацкого солдата не пересечёт границу с Украиной» – премьер-министр Словакии

05.05.2024 16:28
  (Мск) ,
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Словакия, Украина


Правительство Словакии не будет отправлять на Украину ни оружие, ни тем более военнослужащих. «Мы не будем поддерживать убийства на Украине», – приводит слова главы правительства Словакии Роберта Фицо издание ereport.sk.

«При всем уважении, сколько раз мне придется это повторить, чтобы весь мир понял?» – написал Роберт Фицо в коротком статусе в соцсети, прикрепив видео своего выступления перед депутатами словацкого парламента.

Правительство Словакии не будет отправлять на Украину ни оружие, ни тем более военнослужащих. «Мы...

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«Я не могу не отреагировать очень четко на заявление президента Франции Макрона, который подтвердил, что не исключает размещение сухопутных войск НАТО на Украине в случае, если линия фронта между Украиной и Россией будет прорвана», – заявил премьер-министр в ходе выступления.

«Даже если мы получим тысячу запросов от Украины, это государство не является членом НАТО», – отмечает премьер-министр. Он ещё раз подчеркнул, что Словакия не имеет никакого отношения к войне на Украине.

«И я посылаю очень четкий сигнал всей Словакии: о чём бы нас ни просили, нога словацкого солдата не пересечет словацко-украинскую границу. Повторяю еще раз: не пересечёт», – решительно заявил Фицо.

«Мы не будем способствовать этому военному безумию, потому что мы очень хорошо знаем, какова текущая ситуация на Украине», – заявил премьер-министр.

По его мнению, заявления Макрона являются исключительно суверенным делом Франции, а не Словакии.

«Я считаю эти заявления заявлениями, которые могут быть всего лишь шагом к третьей мировой войне», – сказал Фицо.

По его словам, он не понимает, почему некоторые политики до сих пор не хотят признать тот факт, что конфликт на Украине не имеет военного решения.

«Его просто нет, даже если мы отправим туда все оружие мира. Никогда не будет такого результата войны, как ожидают некоторые представители Западной Европы и западного мира», – добавил Роберт Фицо в завершение своего выступления.

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