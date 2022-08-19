Ноль «двухсотых»: на Украине со скандалом обнаружили самый успешный батальон ВСУ

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Новости Украины

Вот уже несколько дней коллективный возмущенный разум украинской патриотической общественности кипит от негодования как тульский самовар: журналист «Украинской правды» Михаил Ткач съездил в командировку на Лазурный берег и обнаружил там, по его собственному признанию «неприлично много вип-беженцев на «бентли» и «майбахах» с украинскими номерами».

Посвященный этому удивительному и внезапному открытию фильм Ткача носит достаточно говорящее название «Батальон «Монако» – как бы отсылая к традиции называть добровольческие вооруженные отряды по месту их территориальной дислокации.

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Персонажами фильма, снятого в Монако, стали ферросплавный король и экс-нардеп Константин Жеваго, братья Игорь и Григорий Суркисы, крупный девелопер из Днепропетровска Вадим Ермолаев, киевский решала Вадим Столар, бизнесмен и нардеп Игорь Абрамович и масса других випов – вплоть до отплясывавшего в одном из клубоа Парижа с российской моделью зятя Юлии Тимошенко Артура Чечеткина

«Украинским бизнесменам и политикам во Франции как медом намазано. Сложно понять, почему украинские миллионеры и миллиардеры, не одно десятилетие ослаблявшие страну, решили «пересидеть» войну именно там, на виду у всего мира. Мира, который сейчас помогает сделать Украину крепче. Худшей антирекламы, кажется, чем Бентли и Майбахи последних моделей на украинских номерах не найти», – возмущается автор разоблачительного фильма, хотя как по мне, никакой тайны тут нет.

Монако, Ницца и Монте-Карло действительно являются любимыми местами отдыха мировых элит, а постсоветские нувориши, включая и украинских, положили жизнь именно на то, чтобы в этот элитный клуб благодаря своим наскирдованным на родине миллионам войти.

А то, что «единое как никогда» общество внезапно обнаружило, что среди прочих равных есть те, кто равнее других – так это проблемы исключительно общества и его наивной веры в единство.

Ведь на самом деле все логично. Те, чей смысл жизни был в войне, сейчас именно там, на войне и находятся. Почти ежедневно мы видим фотографии кого-то их этих людей, перечеркнутые черной полоской, что означает попадание их в списки «двухсотых».

Многие из погибших – добровольцы. Но среди них – хоть мертвых, хоть живых – вы не увидите ни представителей украинской бизнес-элиты, ни их детей. Потому что почетная обязанность погибать за Родину – удел «смердов», как любит выражаться испанский блогер Шарий.

История эта могла бы и не стать скандалом, если бы власть не разогрела общество военной пропагандой до синего звона, мобилизовав кажется всех, кто в состоянии ходить и не в состоянии откупиться.

И вот всем этим людям, а также их родным, близким и знакомым действительно обидно – почему мы вот так, а те, которые в Монако, совсем иначе. Что за двойные стандарты такие? У них что, цвет кожи другой?

Данные соцопросов группы «Рейтинг» лишь усугубляют эту обиду. 54% украинцев имеют близких, которые воюют на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года. И нет на Украине сегодня своего Маяковского, который бы с той же поэтической убедительностью швырнул бы в сытые рожи бойцов «батальона Монако» хлесткое:

Знаете ли вы, бездарные, многие, думающие нажраться лучше как, — может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой, вдруг увидел, израненный, как вы измазанной в котлете губой похотливо напеваете Северянина! Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду?! Я лучше в баре блядям буду подавать ананасную воду!

Как видим, столетия идут, войны меняются, а ситуация – практически один в один. Причем, знаете, я не знаю кто хуже – пересиживающие войну в Монако випы или изображающие из себя суровых патриотов их собратья по классу типа «хозяина Закарпатья» Виктора Балоги, мечущего громы и молнии в адрес «шушеры на майбахах» отнюдь не из окопа под Авдеевкой. Или скандалистки из «слуг» Марьяны Безуглой, строчащей доносы на коллег по Раде, требуя лишить их депутатских мандатов.

«Почему «Батальон «Монако» до сих пор находится в Верховной Раде Украины? Подаю обращение о нарушении дисциплины и норм депутатской этики, не соблюдении присяги, а также о досрочном прекращении полномочий» – написала Безуглая на своей странице в фейсбуке, призвав коллег поддержать ее обращение подписями.

Особенно цинично подобные инициативы выглядят на фоне недавнего принудительного лишения более чем 230 депутатов их дипломатических паспортов – именно для того, чтобы не дать им выехать за границу. То есть, осуждать уехавших предлагается тем, кто тоже хотел дать деру, но по тем или иным причинам вовремя не смог.

Есть и еще одно измерение в этом скандале. Речь о реакции так называемого «гражданского общества».

Тот факт, что половина Верховной Рады окопалась на Лазурном берегу не вызывал никакого возмущения у многочисленных активистов-швондеров, которые в прежние времена за гораздо меньшие прегрешения, а то и по откровенно высосанным из пальца поводам устраивали передвижное шапито перед домами политиков, жгли шины, скандировали речовки и запускали в небо файеры. И получается, только лишь фильм Ткача раскрыл всем глаза.

Понятно, что ход этой истории был дан намеренно и наверняка благословен с самого верха.

Для Зеленского это отличный повод держать в напряжении политический класс – чтобы не расслаблялись. А заодно и подсвечивание собственного «героизма». Мол, в отличие от «этих» – не сбежал из страны, а смело смотрит в лицо врагу.

В общем, гордитесь громадяне своим сильным лидером военного времени.

Изменит ли это разоблачение от Капитана Очевидность модус операнди украинской элиты, заставит ли ее вернуться с Лазурного берега на берега Днепра? А вот это сильно вряд ли. Скорее всего, собака немного полает, ветер поносит этот лай, а караван побредет себе дальше. До нового скандала…