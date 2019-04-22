Номинальный президент: Запад уготовил Зеленскому роль могильщика РФ и РБ

22.04.2019, Москва, Елена Острякова

Феномен нового президента Украины Владимира Зеленского будет использован Западом в медиа-войне против «стареющих элит Евразии».

Об этом в своем «Фейсбуке» написал политолог Семен Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная миссия, которая на него будет возложена – таранить стареющие элиты бывшего СССР. И в России, и в Беларуси, да и в Казахстане с Киргизией добровольно пустили украинскую повестку во внутреннюю политику. Украина стала фактором, который уже нельзя игнорировать», – предупредил политолог и добавил, что через короткое время заокеанские кукловоды освободят марионетку-шоумена от управленческой рутины и сделают его медиа-режиссёром масштабного низложения евразийских элит.

«Поэтому активность нового президента Украины, связанного во внутренних делах олигархическим консенсусом, через годик-полтора снова станет преимущественно медийной», – пишет Уралов.

Информационная инфраструктура для расшатывания режимов в странах СНГ уже создана Западом в Интернете, полагает политолог.

«Молодой и прогрессивный» Зеленский станет идеальным образом для этой инфраструктуры. В общем, мы имеем дело с «Саакашвили 2.0» – но более масштабным и заточенным под таран транзита власти в Москве и Минске. Астана успевает провести свой транзит, а для Бишкека Зеленский менее актуален.

В ближайшее время стоит ожидать конструирования мифологемы «Почему у Зеленского получится», которая будет транслироваться на Россию с Беларусью, стимулируя и без того нарастающий конфликт поколений», – пишет Уралов.

Слабую сторону проекта «Зеленский» он видит в неуправляемости современной Украины, однако при этом отмечает, что решающую роль будет играть не реальность, а медиа-образ.