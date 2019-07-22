Нормализация отношений с Россией и Донбассом произойдёт только на невыгодных для Киева условиях

22.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Новая украинская власть сохранит майданный курс с некоторыми смягчениями, однако это не приведёт к реинтеграции Донбасса, а сможет лишь подвести Киев к возможному прекращению огня и снятию блокады.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил политолог Денис Гаевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сохранится тот же курс майдана, только в более мягкой форме, по-прежнему Украина будет зависеть, и экономическая программа будет подчинена выполнению пунктов Соглашения об ассоциации с ЕС, где, кстати, есть серьёзные отставания по выполнению. Второй документ, это, безусловно, меморандум с МВФ и прочими международными финансовыми институциями.

Что касается вопросов войны и мира, восстановления мира на востоке Украины, я думаю, что да, есть некое окно возможностей для этого, но, тем не менее, окончательной и бесповоротной реинтеграции Донбасса в течение ближайших пяти лет мы не увидим.

Я думаю, будет большим достижением, если полностью прекратится огонь, будут обменяны все пленные и удерживаемые лица, упразднится блокада в различных формах: транспортная, энерго, продуктовая, гуманитарная, социальная и так далее. Но реинтеграции полноценной мы едва ли увидим», – отметил политолог.

Также эксперт подчеркнул, что нормализация хотя бы прагматичных экономических отношений с Россией, даже если она состоится, не будет такой, как ещё пять лет назад – ведь РФ уже спокойно обходится без украинского транзита и продукции.

«Есть некое окно возможностей для прагматизации отношений в сфере транспорта, энергетики, торговли, возобновления прямых авиарейсов, снятие блокады с Крыма, подписание на новых взаимовыгодных условиях договора о транзите газа. Но что касается глобальных политических вопросов, то я думаю, что тоже подвижек серьёзных мы не увидим, даже назначение послов Украины в России и России в Киеве, я думаю, что мы ещё очень нескоро увидим, если вообще увидим в этом пятилетнем политическом цикле.

Что касается восстановления тех же экономических связей с Россией, то надо понимать, что Россия проводит целенаправленную политику отказа от украинской продукции, отказа от украинских транзитных возможностей, и поэтому даже те, кто декларирует, что дескать, необходимо восстанавливать экономические отношения с Россией, я думаю, понимают, что полноценно их восстановить возможным не представляется», – добавил Денис Гаевский.