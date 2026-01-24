Нормальное электроснабжение не восстановят даже весной. Вы хотите декоммунизацию?

Даже с наступлением тепла ситуация в украинской энергетике изменится незначительно.

Об этом в эфире видеоблога политолога Семена Уралова заявил экономический обозреватель Иван Лизан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По окончании морозов никакого возобновления нормального энергоснабжения не будет. По-прежнему будут аварийные графики отключения, потому что систему сбалансировать будет крайне тяжело.

Максимум у граждан Украины появится на один-два часа в сутки электроэнергии больше. За счастье будет просто вернуться к плановым графикам отключения электроэнергии, и то… Напряжение в сети много где колеблется в диапазоне от 140 до 160 вольт. То есть, этого хватит на работу лампочек освещения, роутеров, не мощной компьютерной техники, но будет недостаточно чайнику, микроволновке и любому сколь либо требовательному к напряжению электрооборудованию», – отметил Лизан.

Напомним, перед началом СВО президент России Владимир Путин предупреждал украинских самостийников:

«Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация».

