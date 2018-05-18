18.05.2018, Москва, Елена Острякова

542 просмотров

«Нормандская четверка» обсудит миротворцев на Донбассе, но неизвестно когда

Президент Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились продолжить работать в «нормандском формате», но не назначили точную дату встречи, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом оба лидера заявили сегодня на пресс-конференции в Сочи.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«По обоюдному мнению Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования. Мы считаем «нормандский формат» важным инструментом урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. На сегодняшний день замены ему нет. Россия готова работать в этом формате», – сказал Путин.

Канцлер ФРГ полагает, что темой следующей встречи в «нормандском формате» должно стать обсуждение введения миротворцев на Донбасс.

«К сожалению, сегодня ночью имели место серьезные нарушения режима прекращения огня. Поэтому нам нужно продолжать думать над идеей миссии ООН. Это был бы хороший шаг в плане стабилизации положения для того чтобы начались политические шаги», – сказал Меркель.

При этом Путин повторил свою позицию о том, что миротворцы ООН должны охранять миссию ОБСЕ на линии соприкосновения.