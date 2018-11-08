«Нормандские партнёры» попытались навесить очередное обвинение на РФ

08.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Германия и Франция, не дожидаясь результатов расследования, поспешили заявить о причастности России к пропавшему над ДНР беспилотнику ОБСЕ.

Об этом сегодня во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вызывает недоумение заявление Германии и Франции от 1 ноября в связи пропажи 27 октября в зоне конфликта на востоке Украины, речь идёт о посёлке Нижнекрынское (ДНР) беспилотника дальнего радиуса действия, принадлежащего ОБСЕ. Со ссылкой на данные миссии в заявлении безапелляционно указывается на «ответственность за инцидент России и поддерживаемых ею сепаратистов». Авторы заявления выдвинули свои обвинения без каких-либо оснований и, конечно же, не дождавшись результатов расследования», – заявила Захарова.

По ее словам, миссия ОБСЕ уже вступила в контакт с представителями ДНР, которые пообещали оказать любое содействие. Также представитель МИД напомнила, что ещё 22 октября в ЛДНР попросили мониторинговую миссию заранее уведомлять о курсах полёта их БПЛА, а также оснащать их проблесковыми маячками, так как последнее время ударные беспилотники ВСУ всё чаще используются Киевом как боевая авиация против гражданских объектов Донбасса.

При этом Захарова отметила, что за время работы ОБСЕ в Донбассе с 2014 года мониторинговая миссия потеряла 9 беспилотников, 5 из которых – на территории подконтрольной Украине.

«Однако эти случаи наши партнёры по Нормандскому формату в своих лучших традициях предпочли не замечать. Мы призываем Германию и Францию впредь воздерживаться от обвинений с антироссийским подтекстом до проведения тщательного расследования в зоне конфликта», – резюмировала Захарова.