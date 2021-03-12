Нормандский формат – это инструмент антироссийских санкций, а не площадка для урегулирования – Хербст

12.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Нормандский форма не достиг и не достигнет мира на Донбассе, зато на его основе можно налагать санкции на Россию за невыполнение его условий.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил директор Евразийского Центра Атлантического Совета и экс-посол США в Украине, отпетый русофоб Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока Нормандский формат ничего не достиг и, наверное, мало вообще достигнет. Но этот формат – база на который Евросоюз делает санкции против России. И это самое главное. И этот формат нужен не чтобы урегулировать эту войну. Нужно просто решение Кремля прекратить свою агрессию. И чтобы это достигнуть мы имеем некоторые инструменты.

Санкции – это одно, военная помощь Украине – это второй инструмент. И есть дипломатические контакты вне Нормандского формата. Самые важные переговоры по Донбассу были сделаны и между американцами и русскими.

Когда госпожа Нуланд была замгоссекретаря при Обаме, она вела важнее разговоры с Москвой, когда Волкер был нашим представителем для этого конфликта, он тоже вел важные переговоры с Москвой. И я уверен в этом, что из администрации Байдена кто-то выйдет с такой ответственностью, и этот человек будет вести переговоры с Москвой», – рассуждает американский русофоб.