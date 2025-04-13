Норвегия на паях с прибалтами возьмет на баланс бригаду ВСУ

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Норвежское издание Regjeringen сообщает, что Норвегия выделяет 10 миллиардов норвежских крон (около 830 миллионов евро) на подготовку одной бригады для Вооруженных сил Украины.

Речь идет о так называемой «Северной» бригаде ВСУ. Как отметил министр обороны Норвегии Торе Сандвик, эта инициатива не охватывает полного оснащения бригады, а направлена на подготовку ее отдельных подразделений.

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Министерство обороны Норвегии планирует реализовать этот проект вместе с Литвой, Латвией и Эстонией.

Министр обороны страны Торе Сандвик заявил, что Норвегия выступает вместе с Европой за усиление поддержки Украины как в политическом, экономическом, так и в военном плане.

«Развитие больших сухопутных сил важно для Украины, и мы уже выделили десять миллиардов норвежских крон на эту цель в 2025 году. Наш вклад — это как материальные средства нашей обороны, так и приобретение боеприпасов и материальных средств от украинской и международной промышленности. Не в последнюю очередь мы будем помогать учебе» , – сказал Сандвик.

Отмечается, что бригаду укомплектуют разными видами вооружения, чтобы она была способна действовать самостоятельно. Бригада будет насчитывать от трех до пяти тысяч солдат.

«Под руководством Норвегии страны Северной Европы и Балтии тесно сотрудничают с украинскими властями для того, чтобы тренировки и оснащение максимально отвечали украинским потребностям» , — подчеркнул Сандвик.

Проект «Северной» бригады начался в сентябре 2024 года , когда правительство Украины предложило странам Северной Европы оснастить и обучить по батальону ВСУ, позже к проекту присоединились прибалтийские страны. 24 февраля 2025 года президенты Финляндии, Латвии, Литвы и премьер-министры Дании, Эстонии, Исландии, Норвегии и Швеции объявили о том, что предоставят оборудование и обучение для бригады ВСУ.

Швеция приобретёт беспилотники у польской кома WB Group для Украины. Компания производит ударный Warmate и разведывательный FlyEye, конкретная модель для закупки не уточняется. Литва намерена выделить Украине 20 млн евро на закупку боеприпасов.

Помимо этого, по данным Bloomberg, Норвегия на паях с британцами выделит Украине $580 млн на срочную закупку FPV-дронов, радиолокационных систем и противотанковых мин.

Новая помощь предусмотрена в рамках совместного пакета поддержки Украины и была анонсирована в ходе последнего заседания военных спонсоров Украины в немецком Рамштайне. Она также будет направлена на финансирование ремонта и технического обслуживания транспортных средств и оборудования.

Bloomberg отмечает, что Норвегия делает ставку на технологическое превосходство, предоставляя дроны, способные «эффективно противостоять» российским силам. Европейские аналитики считают, что такой подход может быть направлен на усиление позиций Украины на фронте, чтобы вынудить Москву к «более серьезным» уступкам за столом переговоров.