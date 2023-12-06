Норвежский премьер назвал позором овации Зеленского гитлеровцу, но во всем винит Россию

Елена Острякова.  
06.12.2023 13:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Канада, Нацизм, Норвегия, Политика, Россия, Украина


Премьер-министр Норвегии Йонас Гер Стёре назвал позором  овацию, которую парламент Канады устроил 98-летнему украинскому ветерану СС Ярославу Хунке (иногда встречается написание Гунько) во время визита в Оттаву президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Норвегии Йонас Гер Стёре назвал позором  овацию, которую парламент Канады устроил 98-летнему украинскому...

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«Позвольте мне сказать, что это было большим позором для Канады и для Украины. У этого человека было очень сложное и проблемное прошлое в Канаде. И это вызвало конфуз», – сказал Стёре.

Однако норвежский политик тут же поспешил увести разговор с Украины на Россию.

«Вы сейчас упоминаете некоторые вопросы, связанные с Украиной, но мне бы хотелось, чтобы Африканский союз также сделал некоторые конкретные замечания о том, что происходит в России и что движет президентом Путиным, который начал эту масштабную атаку, который ограничил поставку зерна и использовал продовольствие и энергоносители в одном ключе.

То, что произошло в канадском парламенте, это был позор, но это не главное», – сказал Стёре

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