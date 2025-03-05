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Владимир Зеленский (бывший президент Украины, утративший легитимность в прошлом году) не случайно проигнорировал прямую просьбу Белого дома надеть на встречу в Овальном кабинете деловой костюм.

Об этом профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн заявил в интервью телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, политолог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне сказали, что Трамп мог плохо отреагировать на внешний вид Зеленского. Я не могу это подтвердить, но мне сказали, что администрация Трампа попросила его надеть костюм, потому что он снял пиджак и надел военную форму, когда Россия вторглась в Украину. Они подумали, что это станет мощным сигналом, если он вернется к костюму и станет говорить о дипломатии и переговорах. Но он сделал все наоборот. Он не только не отказался от идеи продолжения войны, но и очень грубо ответил Венсу и закатил глаза», – сказал Дисэн.

При этом он отметил, что европейские СМИ делают акцент исключительно на одежде Зеленского, игнорируя тот факт, что он отказался от переговоров.