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Последняя глава войны на Украине уже начинается. Запад постепенно теряет интерес к конфликту, а обескровленная «контрнаступом» Украина скоро будет не в состоянии сопротивляться.

Об этом на канале «Вопреки цензуре» заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисэн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие анализы этого конфликта были ошибочными, сводящимися к оценки количества занятой территории. Между тем, с самого начала мы имеем конфликт на истощение, причём, с обеих сторон западно-украинской и российской. Поэтому не следует сосредотачиваться исключительно на территориях, ведь когда реальной целью является ликвидация вооружённых сил и людских резервов противника, то следует избегать крупных наступательных действий, по возможности сосредоточившись на укреплённой обороне. Похоже, что в данном случае именно Запад был одержим идеей овладения территорией, поэтому американцы потребовали от Украины начать контрнаступление, которое оказалось разрушительным – но для киевской стороны, которая потеряла столько людей, получив лишь клочки территорий. Между тем, особенностью войны на истощение является то, что когда одна сторона теряет силы, другая всё равно занимает её позиции. На протяжении прошлого года НАТО вооружало Украину, мобилизовывали массу людей, начиналось катастрофическое контрнаступление, а потери в людях и технике росли. В результате у Украины начинает заканчиваться и то, и другое. И даже НАТО признаёт, что у них больше нет боеприпасов, которые можно было бы отправить. Именно поэтому, кстати, были отправлены боеприпасы с обеднённым ураном и кассетные боеприпасы», – рассказал Дисэн.

По его мнению, разгром Украины – это вопрос времени.

«В то время, как украинцы сами увеличивают свои потери, русские, напротив, сохранили мобилизационный потенциал, их производство военной техники растёт, уже превышая промышленные возможности НАТО. И они также импортируют оружие из-за рубежа, создавая грозные вооружённые силы в тылу фронта. Теперь у России есть все возможности, чтобы в конечном итоге разгромить Украину. Более мощная артиллерия, лучшая электроника, больше ракет, беспилотников, больше живой силы, господство в воздухе. Соотношения потерь с обеих сторон явно в пользу России. Поэтому я думаю, что это лишь вопрос времени. Кроме того, мы имеем дело с растущими сомнениями на Западе, который потерял интерес к этой войне и явно готов отступить. Поэтому я согласен с тем, что, вероятно, последняя глава этой войны уже начинается», – заключил политолог.