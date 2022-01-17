Носович: Блудные Казахстан и Белоруссия пройдут все многовекторные муки до возвращения в лоно России

Сближение Белоруссии и Казахстана с Россией необратимо, но оно займет длительное время.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил российский политолог Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белоруссии тоже произошли необратимые перемены в августе 2020 года, но люди не удовлетворены скоростью происходящих там изменений. До сих пор там сидит Лукашенко, а самое главное – Макей. До сих пор они пытаются хоть тушкой, хоть чучелом вернуться в клуб европейских держав и балансировать между Россией и Западом. Но ничего у них не получается, и их потоком истории относит к восточному берегу в сторону России. Ничего они с этим поделать не могут. Сопротивление системы огромное, и попытки вернуться к многовекторности будут продолжаться, пока будет существовать режим», – сказал Носович.

В Казахстане, по его мнению, аналогичные процессы займут еще более длительное время.

«Казахстан курс на многовекторность реализовывал гораздо в большей степени, чем Белоруссия. Назарбаев был российским союзником гораздо в меньшей степени, чем Лукашенко. Уровень западного присутствия был несравним с белорусским. Там стратегические предприятия контролировались британскими спецслужбами.

Там очень хорошо представлена Западная Европа. Поэтому, когда наши патриоты начали дружно возмущаться новому министру информации с его русофобскими заявлениями, я просто плечами пожимал. Вы что думали, что процессы, которые шли 30 лет, в одночасье повернут вспять? Нет, конечно. Это процесс, который будет идти длительное время, но он будет идти. Тенденция задана. Токаев не сможет удерживать власть без поддержки России», – заключил Носович.