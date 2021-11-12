Носович – Кремлю: Хватит терпеть Литву

Активист русской общины Клайпеды Алексей Грейчус получил 4 года тюрьмы за «государственную измену».

Об этом в своем «фейсбуке» сообщил шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное озвученное против него обвинение: помогал Генконсульству России организовывать в Клайпеде “Бессмертный полк”. После таких обвинений и таких приговоров вообще-то надо разрывать дипотношения с Литвой. Дипотношения с такой страной должны дискредитировать Россию в глазах самой себя, пусть Европа хоть сто раз назовет Литву цивилизованной и демократической», – написал Носович.

Грейчуса временно арестовали в марте 2020-го, конкретика по его делу прояснилась лишь в январе 2021 года, когда следователи передали в окружной суд Клайпеды уголовное дело по обвинению двух граждан республики в шпионаже в пользу России.

В нём фигурируют двое обвиняемых, при этом они не знакомы друг с другом. Но, по версии следствия, они выполняли задания одного и того же человека — сотрудника Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

Тогда же стало известно и имя второго фигуранта — общественный деятель и управляющей директор Балтийской молодежной ассоциации Juvenis Миндаугас Туникайтис, проживающий в Пагегяе, недалеко от границы с Калининградом. В 2015 году Туникайтис баллотировался в местный горсовет от партии «Список Литвы».