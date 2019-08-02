Ностальгирующий по Украине коммерс из Крыма жалеет, что Сибирь не захватил Гитлер

02.08.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Известный крымский бизнесмен, владелец зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков выразил сожаление, что немецкие войска во время Великой Отечественной войны не смогли захватить Сибирь – в таком случае, якобы, гитлеровцы спасли леса от пожаров, которые сейчас не может потушить Россия.

Об этом Зубков написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сердце сжимается от боли, от безысходности, от презрения к бездействию чиновников и руководства государства. Каждый час огонь уничтожает миллионы кубометров древесины, обрывает миллионы жизней животных, страдают миллионы жителей России, фактически уничтожается национальное достояние России. Ради чего тогда наши деды отдавали свои жизни в Великую Отечественную войну?! Нужно было тогда в 1941 всё отдать немцам. И тогда бы тайга сегодня точно не горела, и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления, как сегодня…», – написал Зубков.

Его сообщение вызвало бурю негодования в соцсетях – коммерсанту напоминают, что в случае победы Вермахта он бы имел все шансы «сгореть в другом огне».

Напомним, что ранее Зубков в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил, что скучает «за Украиной» и считает годовщину референдума о воссоединении Крыма с Россией «грустной датой».

А в феврале, в третью годовщину появления «Вежливых людей» в Крыму, Зубков опубликовал заявление в блоге, где пишет, что лучше бы полуостров оставался в составе Украины.

Сразу после госпереворота на Украине в одном из интервью Зубков заявлял, что поддержит новую власть, но уже вскоре, после вхождения республики в состав России, бизнесмен стал «единороссом». Однако через несколько месяцев со скандалом вышел из партии.

В 2015-м году против Зубкова было возбуждено уголовное дело по факту избиения сотрудника. Прокуратура также расследовала законность выделения земли под его проекты.

В ответ Зубков заявил о закрытии своих проектов и переносе бизнеса в Китай, однако свое обещание все же не выполнил – зоопарки продолжили работу в Крыму.

Попутно бизнесмен часто жаловался на жизнь украинским журналистам, а в конце 2016-го в интервью дочернему ресурсу «Радио Свобода» «Крым реалии» и вовсе заявил, что Крым – «не часть России, непонятный концлагерь».

Не так давно Зубков заявил, что подал заявку на получение паспорта гражданина Турции, где планирует открыть новый зоопарк, однако и это обещание он также не воплотил в жизнь, а продолжил бизнес в Крыму.