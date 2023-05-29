Новая тактика положила на лопатки украинскую ПВО в Одессе

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Во время сегодняшнего удара по Украине в Одессе украинское ПВО безрезультатно израсходовало свой боезапас, фактически стреляя в никуда.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет паблик «Однажды в Одессе».

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«С нами поделились интересными подробностями сегодняшнего налета. Сегодня россияне применили новую тактику. Вместе с шахедами они пустили ложные цели. Это фанерный самолетик с моторчиком, идущий по заложенным в него координатам. Но изюминкой на этот раз было использование уголковых отражателей из фольги и пластика, привязанных к ложной цели на прочной леске с шагом в 50 метров. Его особенностью является то, что он отражает посланный сигнал РЛС строго в обратном направлении. Таким образом радар Гепарда, оборонявшего порт, лучше видел уголковый отражатель, чем фанерный беспилотник. Новая тактика привела к тому, что ПВО в порту палило безостановочно. Если раньше они стреляли очередями, после которых было попадание и взрыв, то сейчас ПВО словно словило глюк и безостановочно стреляло в никуда! Что естественно, ведь попасть в цель размером с мяч, задача сложновыполнимая. В итоге ПВО просто не справилось с количеством целей и начало пропускать. Судя по темпу стрельбы, гепарды израсходовали за ночь весь ресурс своих стволов», – пишет «Однажды в Одессе».

Кроме того, отмечается, что сегодняшний ночной налет можно считать первым за все время войны, когда целью удара стали именно Одесский морской торговый порт.

«Власти конечно же скромно заявляют об одном попадании в портовую инфраструктуру и одном сбитом шахеде над областью. Однако судя по количеству взрывов, сопровождавшихся вибрацией стен, а не только окон, как бывает при работе ПВО, то прилётов было минимум 4. Они фиксировались от поселка Котовского до центра города. Да и сам фейерверк, устроенный ПВО говорит о том, что камикадзе было значительно больше, чем один. Таким образом, сегодняшний день стал вехой по десакрализации Одесского порта. Причиной нанесения по нему удара, стало использование его, как площадки для хранения натовской военной техники под прикрытием зерновой сделки», – приходит к выводу одесский паблик.

В свою очередь тг-канал «Типичная Одесса» тоже обратил внимание на беспорядочную работу ПВО.

«Вот интересно, такой торжественный «салют» наше доблестное в честь победы Эрдогана устроило? Или снаряды настолько хорошо поставлять стали, что можно подобное светопреставление устраивать?», – написали авторы ночью.

При этом они уточнили, что «в центре после прилета воняет гарью».

На новую тактику на примере Одессы обратил внимание и экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук.

«Новая тактика привела к тому, что ПВО в порту работало без остановки, в, в основном, мимо. В итоге ПВО просто не справилось с количеством целей и начало пропускать некоторые боевые дроны», – пишет Пинчук в своем тг-канале.