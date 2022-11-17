Новая атака беспилотников: Украина хочет погрузить Крым во тьму

17.11.2022  13:10 (Мск), Феодосия
Любовь Смирнова.  
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Война, Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Терроризм, Украина
Новости Украины

В Крыму электроподстанцию «Кафа» недалеко от Феодосии атаковал беспилотник. Его обломки упали на территорию подстанции, которая регулирует переток электроэнергии между Крымом и Краснодарским краем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено», – сообщил советник главы республики Олег Крючков.

В Крыму электроподстанцию «Кафа» недалеко от Феодосии атаковал беспилотник. Его обломки упали на территорию...

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Подстанцию «Кафа» построили в 2015 году для подключения силового кабеля с Кубани – т.н. «энергомоста», который проложили по дну Черного моря  для преодоления энергодефицита в регионе. После энергоблокады со стороны Украины и до окончания строительства ПГТУ ТЭС под Симферополем и Севастополем на 900 МВт, энергомост покрывал основную потребность Крыма в электроэнергии. С окончанием строительства собственной генерации по кабелю идет взаимный переток.

Ранее Украина при помощи беспилотников пыталась атаковать обе новые ТЭС, обеспечивающие энергонезависимость Крыма. Пока что критических повреждений нацистам нанести не удалось.

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