Новая атака СБУ на Церковь: наместника Киево-Печерской Лавры обвинили в подготовке «беспорядков»

13.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Накануне проведения в Киеве неканонического т.н. “обьединительного собора” по созданию подконтрольной Фанару и властям Украины церковной структуры СБУ усилила давление на высших иерархов канонической УПЦ, отказывающейся принимать участие в этом, по определению Церкви, “незаконном сборище”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

В этот раз под “раздачу” спецслужб Порошенко вновь попал наместник Киево-Печерской Лавры миттрополит Павел.

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Как заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, митрополит Павел якобы причастен к организации “беспорядков и провокаций” накануне проведения мероприятия раскольников.

“СБУ задокументировало намерения организовать в Киеве провокации накануне Объединительного собора по созданию Украинской православной церкви”, – сказал Кононенко.

По словам замглавы СБУ, “в ноябре текущего года к жителю столицы, неоднократно принимавшему участие в акциях различных политических сил, обратился человек по имени Юрий, который представился, как активист Антимайдана, живущий в Москве, и предложил организовать в Киеве акцию протеста. После переговоров в Москве Юрий рассказал, что нужно провести акцию протеста против получения Томоса и создания поместной Украинской православной церкви, и выдал наличными $ 5000. В инструкциях Юрия предусматривалась покупка нового телефона и карточки связи для общения с ним, а также установление контактов с одним из священнослужителей Киево-Печерской Лавры, который должен был координировать деятельность изнутри. При этом для взаимодействия ему нужно было назвать пароль: «Мы от Александра Ивановича».

Кононенко уверяет, что по возвращении на Украину неназванный мужчина якобы обратился в Службу безопасности и рассказал о полученном предложении. В дальнейшем, уже под контролем СБУ, организатор предстоящей акции связался с Юрием.

«В дальнейшем было установлено, что указанным лицом является наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел», – уверяет заместитель председателя СБУ.

По его словам, Юрий из Москвы якобы прислал лозунги для плакатов, которые нужно было использовать во время акций. “Уже 8 декабря, согласно с предоставленными инструкциями, была проведена встреча с митрополитом Павлом, который после озвучивания пароля пригласил организатора акций в свой кабинет и провел с ним соответствующую беседу”, – добавил Кононенко.

При этом он отметил, что после проведенных СБУ обысков митрополит Павел вел себя достаточно осторожно. «10 декабря заказчиком были озвучены даты проведения акций – 13 декабря и 14 декабря в 12 часов на территории Киево-Печерской лавры во время проведения религиозной службы», – добавил Кононенко.

По его словам, после этой информации Служба безопасности решила прекратить проведение оперативной игры и обнародовать информацию общественности.

На вопрос журналистов, будет ли СБУ задерживать наместника Киево-Печерской лавры, Кононенко отметил, что сейчас для этого нет оснований, однако в ближайшее время Служба безопасности вызовет на допрос митрополита Павла.

В свою очередь, спикер канонической УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил в интервью украинскому ТВ, что завтра, 12 декабря, прихожане Церкви собираются устроить протест против “автокефвлии” в форме “молитвенного стояния”.

“Мы, как Украинская Православная церковь, официально не устраиваем никаких акций ни в субботу, ни в другие дни. Я знаю только об одной инициативе наших мирян – завтра в 10 – часов они хотят собраться на молитву и выразить определенную несогласие с вмешательство власти в дела церкви”, – заявил Николай Данилевич.