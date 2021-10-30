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30.10.2021 17:56 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, ВСУ-убийцы, Донбасс, Украина
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Новая атака украинского беспилотника: Тяжело ранены трое жителей ДНР

Новости Украины

В результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника на прифронтовой населённый пункт в ДНР трое мирных жителей получили тяжёлые ранения.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В поселке Гольмовский по адресу: пер. Малый, 4 тяжёлые ранения получили трое жителей поселка 1966, 1954, 1986 годов рождения. Состояние одного из пострадавших критическое», – написал Приходько.

Военкор ВГТРК Андрей Руденко в своём репортаже с места событий уточнил,что трое гражданских находились у двора возле автомобиля, когда взорвался боеприпас. В кадре видно посечённую осколками машину и следы крови на земле.

«Основной удар на себя приняли люди. Двое в тяжеленном состоянии сейчас находятся в больнице, третьему делают операцию. Люди пострадали ни за что», – сказал Руденко.

При этом штаб украинской «Операции объединенных сил» сообщил о пятерых раненых украинских военных в результате ответного огня со стороны защитников Донбасса.

«В результате вражеских действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении», – говорится в заявлении пресс-службы «ООС» в Facebook.

«В очередной раз обращаю внимание: раненые гражданские только у нас. Мы ведём ответный огонь по позициям, бандеровский скот – куда попало», – комментирует ситуацию депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

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