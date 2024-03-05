Новая «Барбаросса»: НАТО начало отработку наступательной операции на Россию

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В ходе учений НАТО Nordic Response 2024, которые начались 4 марта в Норвегии, Финляндии и Швеции, будет отрабатываться наступательная операция против России.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят военные эксперты, анализирую маневры, в которых в общей сложности примет участие около 20 тысяч человек из 14 стран, более 100 самолетов и вертолетов и свыше 50 боевых кораблей.

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«Направленность такая: Россия нападает, НАТО консолидируется и отражает атаку на разных флангах. Скорее всего, опять продемонстрируют применение ядерного оружия, ведь набор средств не меняется — меняется количество задействованных стран. Самое главное для них сейчас — работа с новыми членами НАТО. Северный фланг, по их мнению, нужно надежно защитить от «экспансии» России. Хотя Россия никогда не говорила, что она собирается на кого-то нападать», – сказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Его коллега Владислав Шурыгин отмечает, что обычно НАТО альянс отрабатывает сценарии, которые начинаются с обороны, а потом переходят в наступление.

«Раньше была какая-то легенда учений, была отработка ударов по каким-то условным странам, а сейчас всё очень конкретно — отрабатывается операция, направленная против России, и она носит чисто наступательный характер. Nordic Response и в целом Steadfast Defender 2024 по своему характеру резко отличаются от предыдущих — своей продолжительностью, составом участников, массовостью и тем, что открыто декларируется отработка нанесения ударов по нашей территории. Фактически отрабатывается очередной план «Барбаросса». Это явная угроза», – в свою очередь говорит экс-командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Авакянц.

Примечательно, что 27 февраля посол Литвы в Швеции, экс-глава литовского МИДа Линас Линкявичюс заявил, что Балтийское море после вступления Швеции в Североатлантический альянс якобы стало внутренним морем НАТО.

«Балтийское море никогда не будет принадлежать Североатлантическому альянсу, поскольку там находится три российских порта. Это Калининград, Санкт-Петербург и, соответственно, Усть-Луга. Также Балтийское море является морем базирования дважды Краснознаменного Балтийского флота», – последовал ответ пресс-секретаря губернатора Калининградской области Дмитрия Лыскова.