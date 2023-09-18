Новая башкан Гагаузии, победившая благодаря пророссийским избирателям, поехала не в Москву, а в Турцию

Дмитрий Кайнаржи.  
18.09.2023 23:42
  (Мск) , Комрат
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Гагаузия, Дзен, Проституция, Россия, Турция


Новоизбранная башкан Гагаузии (автономия, где проживают православные тюрки) Евгения Гуцул, победившая на выборах благодаря голосам пророссийских избирателей и во многом при поддержке, демонстрировавшейся из Москвы, совершила свой первый международный официальный визит. Однако страной, куда она совершила свой первый «хадж» в качестве главы автономии, стала Турция.

«В течение двух дней были проведены десятки встреч с высокопоставленными лицами и представителями деловых кругов», – отчиталась она в своём телеграм-канале.

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Новоизбранная башкан Гагаузии (автономия, где проживают православные тюрки) Евгения Гуцул, победившая на выборах благодаря...

Евгении Гуцул удалось встретиться с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.


 «Я обратилась к Г-ну Министру с письмом, в котором попросила турецкую сторону призвать официальный Кишинев отказаться от попыток дестабилизации и манипуляции в отношении Гагаузской автономии», – заявила она.

По словам молдавского журналиста Дмитрия Чубашенко, приём Гуцул на таком уровне в Турции – громкая пощечина руководству Молдовы.

 «Находящиеся у власти в Кишиневе силы, в силу своей патологической гагаузофобии, отказываются признавать Гуцул в качестве законно избранной главы Гагаузской автономии. Они называют ее «представительницей преступной группировки Шора» и в нарушение закона блокируют ее включение в состав правительства. Власти Турции, в отличие от властей Молдовы, признали Гуцул в качестве законного башкана и партнера», – отметил Чубашенко в своём телеграм-канале.

Обратим внимание, что Евгения Гуцул – уже третий башкан Гагаузии, вслед за Михаилом Формузалом и Ириной Влах, получив поддержку России, виляют хвостом на международной арене.

Формузал при проведении Всемирного конгресса гагаузов своим хамским отношением к российским дипломатам дошёл до того, что ему российский посол деликатно посоветовал «не плевать в колодец».

Ирина Влах, победившая на выборах при полной поддержке России, после 24 февраля 2022 года заговорила, что Гагаузия не является пророссийским регионом и что главный внешний партнёр автономии – Турция.

Евгения Гуцул, выдвинутая беглым бизнесменом и политиком Иланом Шором, живущим в Израиле, в ходе предвыборной кампании активно опиралась на помощь из России. Помимо супруги Шора, российской певицы Сары Шор, известной под псевдонимом Жасмин, в кампании Гуцул приняли участие звёзды российской эстрады Филипп Киркоров, Стас Михайлов и Николай Басков, спевшие вместе гимн Гагаузии.

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