Новая беда Зеленского: В Киеве начинаются протесты шахтёров

26.10.2019, Киев, Игорь Петров

Шахтерам на подконтрольной Украине части Донбасса уже несколько месяцев не выплачивают зарплаты, они намерены начать в Киеве массовые акции протеста. Об этом на ток-шоу «Свобода Слова» сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, депутат Верховной Рады от партии Юлии Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Волынца, ситуация на государственных украинских шахтах осложняется тем, что из-за нехватки средств не только возникла задолженность по зарплатам, но и некоторые предприятия отключаются от электроэнергии. Интрига заключается в том, что электричество поставляет компания, связанная с олигархом Игорем Коломойским, однако тот отказывается войти в положение.

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«Уже четыре месяца не выплачена зарплата. Задолженность будет составлять уже более 300 млн грн. И никто не собирается выплачивать эту зарплату.

Рядом – город Лисичанск, где базовая шахта Мельникова, там уже три недели отключена энергия. Там огромные запасы угля, шахта должна была бы обеспечивать наше государство собственным углем.

Это просто коррупция, просто мафия – за «Центрэнерго» стоит Коломойский, он назначает менеджмент, совет директоров, Кабмин утверждает и.о. Потапенко, а за Потапенко стоит Коломойский.

И дешевая электроэнергия поставляется с предприятий «Центрэнерго» на ферросплавные заводы Коломойского. И какой же это тогда рынок электроэнергии, в который мы вошли с 1 июля? И почему шахтеры должны страдать?» – сказал он.

По его словам, акции будут продолжаться, пока шахтеры не добьются погашения задолженности по зарплате.

«Шахтеры покупают билеты в Киев на 29 число только в один конец, они не собираются ехать домой», – сказал Михаил Волынец.