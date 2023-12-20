Новая белорусская реальность: либералы киснут на Западе – патриоты богатеют с Россией

Богатые люди в Белоруссии есть, но их не так много, как хотелось бы. По данным аналитиков швейцарского UBS-банка, в республике есть только 7700 долларовых миллионеров и, похоже, ни одного долларового миллиардера. По крайней мере, о миллиардных состояниях ничего не известно.

Раньше миллиардером был Виктор Кислый, основатель компании Wargaming, разработчика знаменитых «танчиков», который долгое время и занимал первую строчку в рейтинге ТОП-100 самых богатых и влиятельных белорусских бизнесменов. Сейчас его сменил мало, кому известный Александр Луценко, давно осевший в России белорусский гражданин, совладелец группы компаний «Содружество», сделавший состояние на кормах. Бизнес у него, в общем-то, российский, в Белоруссии находится лишь один перерабатывающий завод в Сморгони. В списке миллиардеров российского Forbes Луценко отсутствует.

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Вообще, отличие белорусского ТОП-100 богачей от других подобных рейтингов в том, что в нем нет круглой суммы в миллионах напротив каждой фамилии. В Белоруссии отсутствует развитый фондовый рынок в том виде, в каком он есть в России или тех же США, и рыночную стоимость активов того или иного бизнесмена можно оценить только приблизительно. Авторы рейтинга ранжируют в нем миллионеров по одной им известной методике, однако к самому рейтингу в Белоруссии многие относятся серьезно.

В предыдущий раз рейтинг белорусских богачей обновлялся в 2021 году и за прошедшее время произошло много событий, а сам рейтинг обновился примерно на треть, причем изменения достаточно интересные.

Среди участников списка произошел настоящий раскол. Меньшинство уехало на Запад и сейчас старается всячески дистанцироваться от своей исторической родины и демонстрирует лояльность западному миропорядку. Тот же Кислый, раньше устраивавший «дни танкиста» на «Линии Сталина» под Минском, теперь донатит для ВСУ и украшает свои виртуальные танки жовто-блакитным декором. Дела у него не в лучшем виде.

Чтобы понадежнее откреститься от «страны-агрессора», он продал самое выгодное российское направление компании Lesta. К тому же в компании у него явный кризис идей. Игровой рынок растет и развивается, появляются новые жанры и механики, а Wargaming по-прежнему обслуживает, по сути, одну игру, у которой остается своя, довольно возрастная фанбаза, но проектов, способных заинтересовать новое поколение геймеров, нет и не предвидится.

Вообще, IT-сектор почти весь откочевал на Запад и демонстративно отвернулся от Белоруссии. Перед 2020 годом он находился на особом положении. Лукашенко видел республику мировым IT-гигантом, для программистов создавались особые льготы, фирмы росли как грибы после дождя, а специальность программиста была одной из самых востребованных. Зарплаты в отрасли превышали средние по стране настолько, что программисты даже стали причиной перегрева рынка минских квартир.

Я и тогда предупреждал, что сделать из Белоруссии «силиконовую долину» не получится, а раздувать этот «мыльный пузырь» можно лишь до первого серьезного шухера. Когда он и случился в августе 2020 года, большинство фирм, которые зависели от западных заказчиков и западного софта, предпочли «релоцироваться».

Оказалось, добывать деньги из воздуха – не самая выгодная стратегия для государства. Если у тебя в стране есть недвижимость, станки, производственная инфраструктура, товар на складе, то, хочешь-не хочешь, – приходится быть патриотом. А, если можно в любой момент можно залить все нужные файлы на удаленный сервер, сесть в самолет и уже завтра продолжить заниматься тем же самым в другой стране, периодически поплевывая в адрес родной, чтобы не вызывать подозрений…

Результатом IT-лихорадки десятых стал массовый отъезд специалистов, массовая безработица среди оставшихся и куча выпускников, которые выучились на некогда сверхперспективные специальности, а теперь вынуждены по распределению отрабатывать где-нибудь в глуши, получая довольно скромные зарплаты. Что касается уехавших – то и они, как правило, ухудшили свое материальное положение.

Слегка просел ритейл и девелопмент. Для торговцев и строителей в Белоруссии сейчас не самые лучшие времена. Традиционные близкие к власти «олигархи», хоть и слегка утратили позиции, но приспособились к санкциям и продолжают быть в шоколаде.

В плюсе производственники, особенно те, кто смог интегрироваться в российский рынок. Таких в новом рейтинге большинство, и бизнес у них в большом плюсе. Уход западных брендов и освобождение новых ниш, потребность в импортозамещении, большой оборонзаказ – все это вызвало новую индустриализацию и в самой России, а для белорусских компаний новые возможности на огромном российском рынке привели к тому, что многие из белорусской первой сотни бизнесменов за 2 года смогли, как минимум, удвоить свой капитал.

Получилось, что либералы, те, кто испугался санкций и паникеры из числа белорусских мультимиллионеров, оказались в минусе, а патриоты и те, кто сделал ставку на союз с Россией – в хорошем плюсе. Патриотом быть не только правильно, но и выгодно.