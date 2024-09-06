Новая эра финансовых услуг: RC Group создает первый в России цифровой банк

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Российская компания RC Group, разрабатывающая цифровые решения, анонсировала создание полностью цифрового финансово-кредитного института. Классическая система нуждается в трансформации, организация нового типа поможет не только реформировать рынок финансовых операций, но усовершенствовать законодательство, что приведет к общему росту экономики страны, убеждена глава компании Мария Михайлова.

IT-компания RC Group на базе одного из собственных приложений создает первый в России цифровой банк. Об этом стало известно на крупномасштабном мероприятии в петербургском КСК “Арена”, посвященном итогам года работы кластера в июле текущего года. Встречу посетили более пяти тысяч предпринимателей и гостей компании. О создании нового института заявила СЕО и соучредитель RC Group Мария Михайлова.

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Институт не будет иметь физических отделений и оборудования, кроме того, на котором будет работать платформа в сети и центрального офиса с поддержкой и сотрудниками. Организация называется Русский Цифровой Банк (РЦБ) и пока работает на базе клиентского приложения RC PAY.

«Цифровой банкинг — это не просто удобный способ управлять финансами, это новая парадигма, которая переосмысливает сам подход к банковским услугам. Классическая банковская модель с ее физическими отделениями и ограниченным доступом постепенно уходит в прошлое, уступая место удобным онлайн-платформам, доступным в любое время и в любом месте», — объясняет SEO RC Group Мария Михайлова.

В этом контексте появление нового игрока на российском финансовом рынке является знаменательным событием. Заданные вектор — это воплощение преимуществ современного цифрового банкинга с полным спектром услуг для физических и юридических лиц.

Как будет работать цифровой банк

«Представьте себе мир, где ваши финансы – это не бумажные купюры и чеки, а цифровые данные, доступные в любое время и в любом месте. Вместо привычных отделений с кассирами и длинными очередями вы будете взаимодействовать с банком через смартфон или компьютер. Многие организации уже отказываются от физических отделений, мы же ускорили процесс. И делаем не просто онлайн-версию традиционного банка, а создаем новую модель работы, опирающуюся на передовые технологии, автоматизацию процессов и искусственный интеллект», — рассказывает Михайлова.

Она подчеркивает, что в первую очередь разработчики позаботились о безопасности. Вся информация о финансах будет храниться в защищенных серверах, а операции проводиться с помощью многоуровневой аутентификации, гарантирующей безопасность средств.