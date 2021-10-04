Новая Европа нового авторитаризма

Литовский режим репрессирует своих граждан за иной взгляд

на политические события давно минувших лет. Исправить эту вопиющую ситуацию поможет только международное давление.

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К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит польский политолог Матеуш Пискорский.

28 сентября состоялся вебинар, организованный депутатом Европарламента от Латвии Татьяной Жданок, на тему судьбы литовского узника совести и бывшего политического заключенного Альгирдаса Палецкиса.

Напомним, что бывший литовский дипломат, депутат и политик был приговорен к 6 годам лишения свободы за то, что литовские власти и органы безопасности считают шпионажем. Для мало-мальски грамотного человека шпионаж – понятие достаточно четкое. Если взять словарь любого языка, включая литовский, учебники любого уровня, художественную литературу, документальное и художественное кино, то везде найдем совершенно однозначную трактовку. Шпионаж — это передача секретной информации одного государства разведывательным службам другой страны.

Тем временем Палецкиса обвинили в шпионаже, который якобы заключался в попытках расследования январских событий 1991 года у вильнюсской телебашни. Конечно, трагических событий, но все таки исторической давности. Ранее Альгирдас был уже осужден «независимой» Литвой за отрицание факта советской оккупации этой страны. Да, есть официальна трактовка новейшей истории Литвы и все, что не совпадает с этой трактовкой не только нарушение правил политической корректности, но и уголовное преступление.

Палецкиса поддержали некоторые евродепутаты, в первую очередь Татьяна Жданок, которая на самом деле единственная, кто защищает оппозиционеров из Прибалтики. На вебинаре участники обсуждали прежде всего обстановку с правами человека в странах Балтии и Польше. Несомненно, все это важно, ведь под американским покровительством возрождаются авторитарные режимы по довоенному образцу. Но здесь и поучающий всех Запад отнюдь не является примером для подражания, о чем на вебинаре напомнили ирландские депутаты Европарламента Клэр Дейли и Мик Уоллес. Они подчеркнули, что журналист Джулиан Ассанжа до сих пор за решеткой британской тюрьмы, где подвергается пыткам.

Но вернемся к Палецкису. Евродепутаты решили отправить письмо по поводу его дела в апелляционный суд и президенту страны Гитанасу Науседе. Они правы: только кампания международного давления сможет остановить литовскую репрессивную систему. Этого никак не сделают протестующие литовцы. Тут никак, кроме как словами, не поможет и Москва.

Здесь необходимо организовать европейскую кампанию давления, четко указывая Вильнюсу: либо будете действовать в рамках определенных стандартов, либо не получите дотации ЕС. Это единственное, что может подействовать на режим, который сажает в тюрьму своих граждан за их взгляды на исторические события.