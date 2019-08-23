Новая фантазия: В Киеве хотят заманить Путина на рыбалку

23.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский должен пригласить российского лидера Владимира Путина на рыбалку, где главы государств обсудили бы конфликт на Донбассе. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам дипломата, конфликт на востоке Украины невозможно решить без компромиссов и прямых переговоров между странами.

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«Почему эти взрослые дяди и тети не могут решить проблему? Ну почему нельзя, действительно, пригласить президента Путина на рыбалку и там все решить? Поговорить и решить? Ну это детский сад…

Придется искать те элементы, которые позволят найти компромисс. Без компромисса мы войну не закончим. Где он, где его границы – надо определять в ходе совместных контактов.

Почему я всегда выступаю за непосредственные переговоры на уровне президентов Украины и России – как минимум, это позволяет понять границу того, чего можно достичь, не нарушая главных принципов, на которых основано украинское государство – территориальная целостность, способность самостоятельно решать свое будущее», – заявил Грищенко.

Напомним, что жители Донбасса весной 2014 года самостоятельно проголосовали за независимость от Украины, где власть была захвачена националистами в ходе государственного переворота. Донецк и Луганск выступают за воссоединение с Россией по примеру Крыма.