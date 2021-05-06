«Новая газета» и RFI могут ответить в суде за вброс о деятельности россиян в ЦАР

06.05.2021, Банги, Иван Добровольский

Правительство ЦАР намерено через судебные инстанции бороться с журналистами, распространяющими недостоверную информацию о ситуации в стране.

В минувший понедельник, 3 мая, на сайте французской телерадиокомпании RFI появилось «расследование» о якобы имевших место преступлениях центральноафриканской армии и их союзников из России, записав российских инструкторов в ряды «ЧВК Вагнера» для придания материалу сенсационности.

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Сфабрикованный материал, доказательная база в котором строится на показаниях «анонимных источников», перепечатало финансируемое странами Запада издание «Новая газета», после чего его подхватили аналогичные либеральные СМИ: «Дождь», «Радио Свобода» (признано иноагентом в РФ), «Росбалт» и другие.

На фейк отреагировал глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ, представляет интересы российских инструкторов в ЦАР) Александр Иванов. Он назвал статью клеветой и заявил, что намерен использовать юридические возможности организации для борьбы с «информационным бандитизмом».

«Мы будем продолжать работу в Центральной Африке и защищать свое честное имя. СОМБ примет все возможные юридические меры для противодействия информационному бандитизму, и мы победим, потому что бандитизм, который был в ЦАР обученные нами бойцы FACA уже победили!», — написал Иванов на своей странице в Facebook.

Более того, по данным «Правды.ру», в настоящий момент правительство ЦАР готовит иски в Парижский суд, Высший совет связи ЦАР и Арбитражный суд Москвы с целью привлечь к ответственности журналистов, распространяющих недостоверную и порочащую честь армии ЦАР информацию.

Аналогичные иски может подать и содружество офицеров. Ранее организация уже подавала в суд на «Росбалт» и французское издание Liberation за распространение недостоверных сведений о событиях в ЦАР.