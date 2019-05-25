Новая география: На Украине объявили границу Европы и Азии по Днепру

25.05.2019, Полтава, Владимир Гладков

Украина станет единой политической нацией после того, как в ходе политической дискуссии (очевидно, одним из элементов которой следует считать и карательную операцию против Донбасса) Юго-Восток признает ущербность своего мышления в сравнении с высокими идеалами Западенщины.

Об этом в эфире «Полтавського ТВ» заявил депутат местного горсовета от националистической партии «Свобода» Юрий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы идея объединила страну, в которой полярно разное мышление на центральном западе и южном востоке, необходимо очень много дискуссий провести о том, какая конкретно это будет идея.

Потому что у нас Европа и Азия в плане мышления проходит не где-то там за горами, а по именно по территории Украины, причём, приблизительно по Днепру, потому что очень разное мышление у людей.

Я был в Мариуполе в 2014-2015 годах, я видел, как там мыслят. То есть, там люди очень сильно зациклены на моральных авторитетах, даже если этот человек с точки зрения достоинства недостоин, но он сильный, то его мы будем не просто уважать, но и любить, и идти за ним», – рассказал националист.

В качестве примера тягнибоковец привёл пример избиение «онижедетей» в 2013 на Евромайдане, после чего в Киеве вспыхнули беспорядки.

«Если на Западе и в Центре наоборот, если ты негодяй и обижаешь маленького ребёнка или побил студентов на майдане – почему революция началась, потому что у Януковича было больше восточное мышление, он раньше побил, в Донецке это зашло, всё, тихо, сели, ждём, а тут не вышло, потому что Центр и Запад Украины в большинстве поднялся против несправедливости. И эта полярно разная точка зрения и разный менталитет у нас и рознят Украину.

Дай Бог, чтобы родилась идеология, которая реально объединяет, но, мне кажется, что может лучше, чем национализм – это любовь к своему, объединить, потому что на Востоке в основном живут прошлым», – добавил Матвийчук, не пояснив, каким образом воспевание гитлеровских коллаборационистов из ОУН-УПА на Галичине относится к будущему.